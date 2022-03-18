【內地疫情】上海小區封閉管理 病患化療無門家屬下跪 官方回應

網傳影片顯示，在上海，一位婦人在雨中給小區封控人員下跪，請求出門就醫。據悉，該小區因緊鄰上海腫瘤醫院，有大量來看病的癌症病人在此居住。視頻引發輿論廣泛關注。官方回應指，已安排腫瘤醫院周邊封控小區需化療的病人去另一間醫院做置管維護。

另有網傳消息指，下跪婦人的患病丈夫已於今日淩晨離世。

官方：已安排病人去另一醫院做置管維護

▲ 網傳影片截圖

微博昨（17日）流傳一段婦人在雨中下跪的影片。綜合網絡消息，拍攝地點是在上海徐匯區的振興小區，因為緊鄰上海腫瘤醫院，有大量來看病的癌症病人在此居住。因為小區突然被封，癌症病人的治療被延誤，一位來自安徽的婦人甚至在雨中給小區封控人員下跪，請求出門就醫。

還有網民稱，撥打熱線電話均無回應。

當日，有網民在「上海發布」微信公眾號評論區留言咨詢：「上海不少租住在腫瘤醫院附近的癌症患者，來看病的，因為小區封了、醫院停診，治療困難，望求助！」

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上海發布回應，目前相關部門已安排腫瘤醫院周邊封控小區需要化療的病人去大華醫院做置管維護，大華醫院的護士在腫瘤醫院接受過嚴格培訓，腫瘤醫院會和她們主動對接，隨時提供幫助。

▲ 微博用戶「寶獅龍觀天下」稱，網民私信說下跪求助阿姨的丈夫已離世

今日有微博用戶稱，收到消息指，下跪婦人的丈夫已於淩晨離世。網民評論指：

為什麽還不建立綠色通道？很多人不去醫院活不了幾天的。是不是誰鬧才放誰去，不鬧就憋著，真要再鬧出幾條人命才能反思改進嗎？ 今早家里人剛剛在打浦橋街道經歷過，封控不讓外地腫瘤病人就醫，但是本地人可以出去就醫 人家是要做化療，不是置管維護！只會置管維護有什麽用？！藥能開嗎？化療能打嗎？！不能打，那就是治療不了

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責任編輯：尹航

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