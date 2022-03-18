上海海關驗放首批逾2萬盒進口輝瑞新冠藥

據內地澎湃新聞報道，2.12萬盒進口輝瑞新冠病毒治療藥物「奈瑪特韋/利托那韋片（Paxlovid）」，昨（17日）晚經上海外高橋保稅區海關驗放後，辦結全部進口通關手續，火速運往全國抗疫一線。

報道指出，這是該種藥物被納入最新版新冠肺炎診療方案後全國的首批進口。

國家藥監局上月附條件批准輝瑞公司新冠病毒治療藥物--奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝（Paxlovid）進口註冊。

3月15日，國家衛生健康委發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》修訂要點顯示，國家藥監局批准的奈瑪特韋片/利托那韋片（Paxlovid）特異性抗新冠病毒藥物，被寫入診療方案。

內地附條件批准美國輝瑞新冠口服藥上市

提前申報 不讓藥品耽擱

上海海關綜合處副處長胡曉明稱，這批貨物從浦東機場口岸入境。他們提前對接企業了解貨物進口情況，制定並啟動全程通關保障預案，指導企業採取「提前申報」模式。貨物抵達浦東機場後，立即提離並轉運至外高橋保稅區。

保稅區海關方面表示，這批貨物數量比較大，充分發揮海關特殊監管區域物流分撥中心的功能，幫助企業根據實際情況和需求，合理安排分批出區及相應的運輸計劃，提供全天候通關保障，不讓藥品有一秒鐘的耽擱。

責任編輯：林佩怡

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