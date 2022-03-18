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內地傳染病專家：Omicron比流感症狀還輕 越來越像感冒

社會熱點 15:35 2022/03/18

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內地新冠肺炎疫情持續，而本輪疫情中，無症狀感染者、輕型病例比例高，備受關注。北京地壇醫院副院長、中國新冠肺炎醫療救治專家組成員蔣榮猛（圖）表示，Omicron引發的症狀更像感冒，肺炎方面的症狀很少。而隨著未來新毒株的出現，診療和防控措施也會相應調整。

據內地《財經》雜誌科技健康團隊「財經大健康」報道，蔣榮猛稱，Omicron引發的症狀不是流感，應該說越來越像感冒，目前看，Omicron比流感的症狀還輕。「近一個多月來，我們醫院收治了400多個感染者，絕大部分症狀都非常輕，沒有發燒超過三天的，也沒有重症病人。」

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不過，蔣榮猛也指出，新冠病毒一直在變異，不太可能在Omicron這裡就畫上句號。衛健委新公佈的診療方案，調整後也不意味著放鬆防控，只是會根據實際情況，更加精准科學高效地防控。

輕症患者集中隔離 釋放醫療資源

此前，為高效利用有限醫療資源，國家衛健委和國家中醫藥管理局修訂新冠病毒診療方案，對輕型病例實行集中隔離管理，至於普通型、重型、危重型病例和有重型高危因素的病例，應在定點醫院集中治療。

蔣榮猛表示，以前所有的病人、陽性感染者都要送到定點醫院，這對醫療資源的佔用非常大。現在臨床管理的手段越來越成熟，自武漢疫情以來病例的分類、收治等策略越來越成熟，而且現在有足夠的時間和經驗去發現這些潛在的重症病例，給予及時的干預來減少重症和死亡的發生，這樣就沒有必要把所有的感染者都放到醫院進行隔離觀察治療。

此外，內地大部分本土病例都是輕症，重症比例很小。武漢早期的重症率為19%。2021年發生的疫情總結下來，平均的重症率約為6%。發現Omicron變種病毒之後，天津、廣東、河南等地，重症率很低。以河南南陽的疫情為例，重症率只有0.6%。

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而在本輪疫情重災區吉林，截至3月15日上午在院病例共8201宗，主要集中的吉林、長春兩地，重型、危重型患者共6宗，普通型佔比4%左右，95%以上的患者是無症狀感染者和輕型病例。

蔣榮猛表示，輕型病人不需要特殊治療，可以在隔離場所集中隔離觀察。對有一些基礎病的病人，適當給予治療。中國已經在方艙醫院方面積累了很多成熟經驗。

他續指，從新冠肺炎病程發展來看，一般發展到重症需要5天—7天。這期間，需要提前發現有可能發展成危重症的病人，比如60歲以上老人、有糖尿病等基礎疾病和癌症的病人等，第一時間給他們用上對應的藥物，避免發展成重症。從臨床上，現在更需要做的是，短期內能夠把可能發展成重症的病人篩選出來，提前進行有針對性的治療。

責任編輯：易燕丹

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