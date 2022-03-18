白宮︰拜登與習近平香港時間今晚9時舉行會談 國情動向 15:22 2022/03/18 分享： 國家主席習近平與美國總統拜登將於香港時間晚上9時進行對話。 白宮發表聲明指出，「這是美國與中國之間持續努力保持溝通渠道開放的一部分，兩位領導人將討論管理兩國之間的競爭、俄羅斯對烏克蘭的戰爭以及其他共同關切的議題」。 外交部發言人華春瑩較早時表示，習近平將應約同拜登就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。 習拜通話前 美國再警告若中國援助俄羅斯 將付代價 俄美駐華使館微博針鋒相對 胡錫進：中文社交媒體最中立客觀 ▲ 白宮︰拜登與習近平香港時間今晚9時舉行會談 責任編輯：李冰琪 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 【中美角力】晤楊潔篪前 沙利文警告中國若助俄避制裁會有後果 2022/03/14 【中美角力】晤楊潔篪前 沙利文警告中國若助俄避制裁會有後果 楊潔篪與沙利文會晤 談中美及俄烏等議題 2022/03/14 楊潔篪與沙利文會晤 談中美及俄烏等議題 【中美角力】楊潔篪沙利文對談7小時 就俄烏局勢激烈交鋒 2022/03/15 【中美角力】楊潔篪沙利文對談7小時 就俄烏局勢激烈交鋒 中美戰機東海近距離接觸 美軍司令：殲-20飛得相當專業 2022/03/17 中美戰機東海近距離接觸 美軍司令：殲-20飛得相當專業 白宮：中美元首周五通話 討論中美關係及俄烏戰局 2022/03/17 白宮：中美元首周五通話 討論中美關係及俄烏戰局 你可能感興趣 【中美角力】晤楊潔篪前 沙利文警告中國若助俄避制裁會有後果 12:25 2022/03/14 【中美角力】晤楊潔篪前 沙利文警告中國若助俄避制裁會有後果 楊潔篪與沙利文會晤 談中美及俄烏等議題 21:25 2022/03/14 楊潔篪與沙利文會晤 談中美及俄烏等議題 【中美角力】楊潔篪沙利文對談7小時 就俄烏局勢激烈交鋒 11:40 2022/03/15 【中美角力】楊潔篪沙利文對談7小時 就俄烏局勢激烈交鋒 拜登 外交 烏克蘭 中美關係 習近平 中國 美國 白宮