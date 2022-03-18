國家主席習近平與美國總統拜登將於香港時間晚上9時進行對話。

白宮發表聲明指出，「這是美國與中國之間持續努力保持溝通渠道開放的一部分，兩位領導人將討論管理兩國之間的競爭、俄羅斯對烏克蘭的戰爭以及其他共同關切的議題」。

外交部發言人華春瑩較早時表示，習近平將應約同拜登就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

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▲ 白宮︰拜登與習近平香港時間今晚9時舉行會談

責任編輯：李冰琪