習拜會將於香港時間今晚9時舉行 中方官員會前回應（更新版）

國家主席習近平與美國總統拜登將於香港時間晚上9時進行對話。

白宮發表聲明指出，「這是美國與中國之間持續努力保持溝通渠道開放的一部分，兩位領導人將討論管理兩國之間的競爭、俄羅斯對烏克蘭的戰爭以及其他共同關切的議題」。

更新 16:36 習拜會前 中方不具名官員回應

據官媒《環球時報》 報道，中方不具名官員今日表示，習近平主席將於18日晚同拜登總統就中美關系和烏克蘭局勢交換看法。這是美方提出來的。從發展中美關系以及在烏克蘭問題上勸和促談、敦促美方采取正確立場的需要出發，中方同意了美方這一提議。

這位不具名官員表示，不出所料，美國一些高官這兩天又密集發表不負責任的言論，散播虛假消息，在烏克蘭問題上不斷向中方「潑髒水」，大搞施壓脅迫。這種做法已經成為美方在中美高層接觸前的標配，很不道德，也不負責任。

中方敦促美方，作為這場危機的始作俑者和直接相關方，美方應該做的是，好好反思一下自己扮演的角色，反思一下美方迄今發揮的作用，切實承擔起歷史責任，為解決烏克蘭危機拿出實實在在的行動，取信於國際社會。誰站在歷史正確的一邊，誰站在歷史錯誤的一邊，這將由歷史證明，而不是由個別國家和個別人說了算。

中方決不接受美國威脅脅迫的做法。如果美方采取的措施損害中方的正當利益，損害中國企業和個人的合法權益，中方不會坐視不管，必將作出強有力的回應。美方對此不要有任何幻想和誤判。

外交部發言人華春瑩較早時表示，習近平將應約同拜登就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

習拜通話前 美國再警告若中國援助俄羅斯 將付代價

俄美駐華使館微博針鋒相對 胡錫進：中文社交媒體最中立客觀

▲ 白宮︰拜登與習近平香港時間今晚9時舉行會談

責任編輯：李冰琪