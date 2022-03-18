國家衛健委：堅持「動態清零」總方針 採取更有效針對性措施

內地新冠肺炎疫情持續，央視報道，在周五（18日）舉行的國新辦記者會上，國家衛健委副主任、國家疾控局局長王賀勝介紹，國家衛健委、國家疾控局堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針。他又指出，不能一概將經濟所受的影響，歸結於防控策略和防控措施。

王賀勝表示，針對近期多起本土聚集性疫情，會與相關部門加強對疫情重點地區的防控指導，落實早發現、早報告、早隔離、早治療要求，從嚴從實開展防控工作，堅決採取更加有效、更有針對性的措施，力爭盡快有效控制局部聚集性疫情。

他指出，下一步要快控制住局部的聚集性疫情，指導疫情重點地區加快核酸篩查和風險人員的排查、流調和管控，盡快實現社會面「動態清零」。

同時堅決守住「外防輸入」的防線、加強重點場所和重點地區常態化疫情防控管理，並提高科學精準防控水平，推廣「抗原篩查、核酸診斷」的監測模式。指導地方科學精準防控，最大限度地減少對經濟社會發展的影響。

不能一概將經濟所受影響 歸結防控措施

對於外界關注「動態清零」政策，王賀勝表示，「動態清零」的目標是追求以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情；核心是快速反應、精準防控。而事實證明，新冠疫情防控的「中國經驗」，保障了中國人民的生命健康，促進了經濟的增長。

他認為，在分析經濟影響或防控成本時，應該區分哪些影響是疫情造成，哪些是經濟發展本身的變化，哪些是疫情防控策略和措施所引起，不能一概將經濟所受的影響歸結於防控策略和防控措施。

而在評價防控成本和效果的時候，應該從科學上看，一般有四個評價維度，一是防控成本和防控效果，二是成本效率，三是成本效用，四是成本效益。

他指出，中國總感染、發病、重症和死亡人數都非常少，說明中國的防控成本效果比是高的。而中國防控工作基本上在1-2個最長潛伏期內快速處置、撲滅疫情，說明成本效率比是高。而通過動態清零、精準防控，中國保證了絕大多數地區、絕大多數民眾正常的生產生活，減少了因疫情帶來的不便。

「動態清零」符國情 代價值得

事實證明，「動態清零」做法符合中國國情，符合科學規律，路子是對的，效果是好的。儘管防控措施會對部分地區的生產生活帶來一些影響，但影響短期、範圍有限；任何防控措施都有代價，但同保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價都是值得。

王賀勝又表示，組織專家分析研判，大家都認為，全球本輪疫情是高位流行，而且近期不會結束，中國仍將持續面臨同時段多地發生以奧密克戎病毒株為主的疫情防控局面，可以說防控的形勢日趨嚴峻複雜。要求進一步提升監測預警的靈敏性，健全多點觸發的監測機制，切實提高疫情的「早發現」能力。

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責任編輯：林佩怡

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