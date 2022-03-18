駐國家發改委紀檢監察組：統計造假不收手、不收斂問題仍較突出

中央紀委國家監委網站發布，駐國家發改委紀檢監察組指出，統計造假不收手、不收斂問題仍較突出，一旦發現國家統計局及調查隊系統幹部存在統計造假、以數謀私、形式主義官僚主義等問題，將嚴肅查處、精準問責，始終保持懲治數字腐敗的高壓態勢。

將始終保持懲治數字腐敗的高壓態勢

據中央紀委國家監委網站發布，「近年來，國家統計局堅決查處統計違紀違法案件並督促通報曝光，遏制、震懾效應初顯。但從查處的案件情況看，統計造假不收手、不收斂的問題仍然較為突出。」駐國家發改委紀檢監察組相關負責人介紹，調研發現，少數地方通過數據打造發展假象；人為干預統計數據的方式由明轉暗，通過提醒、打招呼等方式，授意在統計數據上做文章；統計造假指標涉及範圍更廣，開始向研發經費投入比、單位GDP能耗、單位GDP二氧化碳排放等能夠反映經濟社會發展質量的指標蔓延。

該負責人表示，出現上述問題的主要原因在於有的地區沒有完整、準確、全面貫徹新發展理念，有力有效推動本地區經濟高質量發展的辦法不多；有的黨政領導幹部「唯GDP」政績觀根深蒂固，「不抓經濟抓報表」，通過干預統計數據謀求政績；有的地區問責處理明顯「寬松軟」，避重就輕、抓小放大，將造假責任推給基層工作人員，對領導幹部的問題高舉輕放；有的地方統計部門落實防範和懲治統計造假主體責任層層遞減，防範和懲治統計造假「上熱下冷」問題依然突出。

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針對當前統計造假弄虛作假突出問題，該紀檢監察組督促國家統計局在認真核查每一件信訪舉報的基礎上，強化主動發現問題意識，定期開展數據質量隨機抽查、檢查，對轉交地方的統計違紀違法線索掛牌督辦，同時重點關注地方建立防懲統計造假的責任制問責制、統計造假「一票否決制」等要求的落實情況，狠剎「數字出官」等歪風邪氣。

該紀檢監察組相關負責人表示，將持續完善各類統計違紀違法線索移送、信息共享和支持配合等制度，強化對統計督察、執法檢查中發現的違紀違法問題線索處置情況的指導把關，推動國家統計局對統計違紀違法問題線索處置更加精準。同時，一旦發現國家統計局及調查隊系統幹部存在統計造假、以數謀私、形式主義官僚主義等問題，將嚴肅查處、精準問責，始終保持懲治數字腐敗的高壓態勢。

責任編輯：尹航

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