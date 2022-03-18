【中美角力】習拜今晚通話前 據報中國航母山東號穿越台海（更新版）

中國國家主席習近平與美國總統拜登，將於本港時間今（18日）晚9時通話。在中美元首通話前，路透引述消息人士報道，中國山東號航母今日穿越台海，據稱駛近金門島。消息人士形容此舉屬「挑釁性」。

*19：02 新增中美回應

據消息人士指，山東號上午約10時半出現在金門西南面約30海里處，被民航機上的旅客拍到。

美艦跟蹤

消息人士並稱，美軍阿利伯克級導彈驅逐艦拉爾夫·約翰遜號（USS Ralph Johnson），跟蹤了該艘航母，而該航母甲板上沒有飛機，並通過海峽向北航行。

路透引述美國海軍發言人Mark Langford說，拉爾夫·約翰遜號根據國際法在台海進行一次例行性的國際水域通行，但沒詳細闡述說明。

中國外交部發言人趙立堅則在新聞發布會上表示，山東號有例行的訓練安排，不應與中美元首的溝通聯繫起來。

▲ 中國首艘國產航母山東艦（資料畫面）

另外，台灣的國防部證實此事，並強調全程掌握在台海周邊的海空域動態。另有台灣傳媒報道，今日中午有搭機前往金門的民眾，在落地前於海面上直擊一艘航空母艦通過金門外海。

台灣的中央社引述戰略學者林穎佑表示，山東艦母港雖然在三亞，但因建造地是大連造船廠，此次往北航行，可能是回去大連定期保養或大修。其又認為，若以空照圖觀察，甲板上並無艦載機，應非執行戰演訓任務、也非「秀肌肉」。

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責任編輯：林佩怡

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