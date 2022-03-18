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內地民眾平均睡眠時間不足8小時 看手機、上網是主因

社會熱點 17:48 2022/03/18

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今年3月18日是世界睡眠日，中國社會科學院社會學研究所、社會科學文獻出版社等當日聯合發布《中國睡眠研究報告（2022）》，指出內地民眾睡眠時長不足，每天平均睡眠時長為7.06小時，相比十年前的時間縮短近1.5小時。報告稱，看手機、上網是導致民眾睡眠拖延和失眠的一個重要原因。

根據報告調查數據，內地民眾睡眠時長不足，每天平均睡眠時長為7.06小時。有64.75%的受訪者每天實際睡眠時長不足8個小時，超過8個小時的受訪者比例僅為7.97%。

較10年前晚睡逾2小時

縱觀內地民眾2012年至2021年間的睡眠情況，報告認為，相比十年前，如今的入睡時間平均晚了兩個多小時，起床時間平均晚了37分鐘，意味著睡眠時長縮短近1.5小時。

報告指出，看手機、上網是導致民眾睡眠拖延和失眠的一個重要原因。有53.65%的受訪者表示，在每天睡覺前「總是」會看一會兒手機；僅2.61%的受訪者選擇了「幾乎從不」出現睡前看手機的情況。此外，21.62%的受訪者「有時」因上網而睡不到4個小時，30.02%的受訪者「有時」因熬夜上網而導致白天精神不濟。

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報告稱，年齡越小的受訪者，看手機、上網拖延睡眠的比例越高。另外，工作或學習時間長擠佔睡眠時間，在中青年群體中非常突出。失眠等睡眠障礙也影響著睡眠時長，在60歲及以上老年群體中，因失眠影響睡眠的問題最為明顯。

近7成家長稱雙減後孩子睡眠質量有改善

此外，針對「雙減」政策對中小學生睡眠的影響，報告課題組進行了專題分析。數據顯示，在「雙減」政策實施後，61.53%的中小學生家長表示，孩子上床時間提前了。有69.98%的中小學生家長表示，孩子睡眠質量有所改善。

不過，調查也指出，仍有50.48%的中學生家長和37.77%的小學生家長表示，孩子每天的平均睡眠時長仍然無法達到8小時。這些數據說明，「雙減」政策對中小學生睡眠問題的改善有著積極的意義，但依然值得教育者和社會各界持續關注。

責任編輯：易燕丹

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