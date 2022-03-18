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趙立堅：中方向烏克蘭提供人道主義物資 美卻提供武器

國情動向 18:35 2022/03/18

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中美持續就烏克蘭問題隔空針鋒相對。中國外交部發言人趙立堅周五（18日）表示，中方向烏克蘭方面提供急需的人道主義物資，美方提供的卻是致命性武器。他認為，烏克蘭平民更需要的是食品還是機槍、砲彈，稍具理性常識的人都不難判斷。

在外交部例行記者會上，有記者提到，美方對俄羅斯襲擊烏克蘭基礎設施，並造成平民傷亡表示關切，但中方未明確表明立場。

京：一直呼籲盡力避免平民傷亡

中國外交部發言人趙立堅

趙立堅回應稱，生命寶貴，不管是什麼情況造成平民傷亡，總令人痛心惋惜，而中方一直呼籲盡力避免平民傷亡。

他強調，中方在烏克蘭問題上一直秉持客觀公正立場。衝突發生以來，中方一直以實際行動致力於勸和促談，中方的公正立場和建設性努力有目共睹，得到了國際社會特別是廣大發展中國家的理解和支持。

習拜通話前 美再警告若中國助俄將付代價 京：美勿轉嫁矛盾

俄烏局勢令中方陷入尷尬？趙立堅：中國立場光明磊落

他並稱，中方向烏克蘭方面提供的是食品、兒童奶粉、睡袋、棉被、防潮墊等急需的人道主義物資，而美方提供的卻是致命性武器。美方向烏方提供的最新武器裝備，包括防空系統、便攜式高精度反裝甲系統、機槍榴彈發射器等小型武器，以及砲彈和子彈。

他認為，對於烏克蘭的平民來說，更需要的是食品和睡袋還是機槍、砲彈，稍具理性和常識的人對此都不難做出正確的判斷。

美國總統拜登日前簽署法案，其中包括136億美元對烏克蘭和東歐盟國的軍事、人道主義和經濟援助。

【烏克蘭戰爭】美追加逾62億軍事援助 不足1周增78億

【俄烏局勢】美參議院通過支出法案 包括援助烏克蘭逾1060億

責任編輯：林佩怡

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