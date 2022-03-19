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習近平與拜登通話2小時 批美誤判中方意圖 反對無差別制裁

國情動向 00:11 2022/03/19

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中國國家主席習近平今日（18日）晚間應約與美國總統拜登視像通話近2個小時，討論中美關係和烏克蘭局勢等共同關心的問題。習表示，中美關係還未走出困境，因美方一些人未將兩人的共識落到實處，對中方的戰略意圖作出誤讀誤判。他特別提到台灣問題，強調如處理不好，將對中美關係造成顛覆性影響。習又稱烏克蘭局勢的發展是中方不願看到的，當務之急是繼續對話談判，實施全方位、無差別制裁只會令困難的世界經濟雪上加霜。

通話晚上9時許開始，10時52分結束，新華社深夜發佈新聞稿指，拜登在通話中先表示，50年前美中作出重要抉擇，發表了《上海公報》。 50年後的今天，美中關係再次處於關鍵時刻，美中關係如何發展將塑造21世紀的世界格局。他重申美國不尋求打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支援「台獨」，無意與中國發生衝突。美方願與中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動關係穩定發展。

習：美方一些人未落實中美共識

習近平指，去年11月兩人首次「雲會晤」以來，國際形勢發生了新的重大變化。和平與發展的時代主題面臨嚴峻挑戰，世界既不太平也不安寧。 作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，我們不僅要引領中美關係沿著正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力。他和拜登都贊同中美要相互尊重、和平共處、避免對抗，都同意雙方在各層級各領域要加強溝通對話。對於拜登上述不打「新冷戰」等表態，他十分重視。

習近平指，目前中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇愈來愈多挑戰。特別是美國一些人向「台獨」勢力發出錯誤信號，這十分危險。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響，希望美方予以足夠重視。中美關係之所以出現目前局面，直接原因是，美方一些人沒有落實兩人達成的重要共識，也沒有把拜登的積極表態落到實處。他強調，中美過去、現在及將來都有分歧， 關鍵是管控好分歧，穩定發展的中美關係對雙方都有利。

制裁將令世界經濟雪上加霜

雙方就當前烏克蘭局勢交換意見。拜登介紹了美方的立場，表示願同中方溝通，防止事態升級。

習近平指，烏克蘭局勢發展到這個地步，是中方不願看到的。中方向來從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，宣導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照聯合國憲章辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。這些大的原則是中方處理烏克蘭危機的立足點。各方應該共同支援俄烏對話談判，談出結果、談出和平。美國和北約也應該與俄羅斯開展對話，解開烏克蘭危機的背後癥結，化解俄烏雙方的安全憂慮。

「當前，世界各國已經十分困難了，既要應對新冠肺炎疫情，又要保經濟保民生...實施全方位、無差別制裁，受罪的還是老百姓。」習近平指，如制裁進一步升級，還會引發全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈供應鏈等發生嚴重危機，使本已困難的世界經濟雪上加霜，造成不可挽回的損失。當務之急是繼續對話談判，早日停火止戰。長久之道在於大國相互尊重、摒棄冷戰思維、不搞陣營對抗。 中國一直在為和平盡力，將繼續發揮建設性作用。

新聞稿形容，兩國元首均認為通話具建設性，責成兩國團隊跟進及採取實際行動，爭取中美關係重返穩定發展軌道，為妥善解決烏克蘭危機作出各自努力。

通話前兩國官方交鋒

兩國官方在通話前已尖鋒相對，美卿布林肯稱，擔心中國正直接向俄羅斯提供軍備，並警告這樣做將要承受代價。他指中國有責任嘗試說服普京結束戰爭，但其正朝著相反的方向走。白宮發言人普薩基則稱，中國沒有譴責俄羅斯的所作所為，這不僅對俄羅斯和烏克蘭，同時也向世界說明了很多問題。

布林肯未詳細說明中國可能付出甚麼代價，也未提供證據證明中國願意幫助俄羅斯。路透社引述與會的美國官員指，華府仍未決定對中國的行動，鑑於中國是全球第二大經濟體及最大出口國，廣泛經濟制裁或對全球及美國經濟帶來可怕後果。

《環球時報》隨後引述北京官員批評，美國搞施壓脅迫的做法，已成為美方在中美高層接觸前的標配，很不道德。中方決不接受威脅，如果美方損害中方正當利益，中方必將有力回應。外交部亦呼籲對美國勿對局勢火上澆油，並提到中方正向烏克蘭提供食品等人道物資，而美方提供的卻是致命性武器。

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責任編輯：陳建錫

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