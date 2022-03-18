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習近平與拜登通話2小時 稱國家關係不能走到兵戎相向

國情動向 22:58 2022/03/18

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中國國家主席習近平今日（18日）晚間應約與美國總統拜登視像通話近2個小時，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見，是俄烏戰爭爆發後首次。習表示，國家關係不能走到兵戎相向，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。

央視新聞報道，通話在9時許開始，10時52分結束，習近平向拜登表示，雙方去年11月首次「雲會晤」以來，國際形勢發生新的重大變化。 和平與發展的時代主題面臨嚴峻挑戰，世界既不太平也不安寧。烏克蘭危機是雙方不願意看到的。有關事態再次表明，國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。

作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，不僅要引領中美關係沿著正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力。

習同日稍早還與南非總統拉馬福薩、柬埔寨首相洪森通話，均討論到烏克蘭局勢，一致認為應積極勸和促談。

通話前兩國官方交鋒

兩國官方在通話前尖鋒相對，美卿布林肯稱，擔心中國正直接向俄羅斯提供軍備，並警告這樣做將要承受代價。他指中國有責任嘗試說服普京結束戰爭，但其正朝著相反的方向走。白宮發言人普薩基則稱，中國沒有譴責俄羅斯的所作所為，這不僅對俄羅斯和烏克蘭，同時也向世界說明了很多問題。

布林肯未詳細說明中國可能付出甚麼代價，也未提供證據證明中國願意幫助俄羅斯。路透社引述與會的美國官員指，華府仍未決定對中國的行動，鑑於中國是全球第二大經濟體及最大出口國，廣泛經濟制裁或對全球及美國經濟帶來可怕後果。

《環球時報》隨後引述北京官員批評，美國搞施壓脅迫的做法，已成為美方在中美高層接觸前的標配，很不道德。中方決不接受威脅，如果美方損害中方正當利益，中方必將有力回應。外交部亦呼籲對美國勿對局勢火上澆油，並提到中方正向烏克蘭提供食品等人道物資，而美方提供的卻是致命性武器。

學者：拜登或改變策略

復旦大學國際問題研究院長吳心伯指，從中美高層羅馬會晤到今次元首通話，顯示圍繞烏克蘭局勢的對話層級逐步提高。吳指，美方或有兩重考量，一是希望確保信息傳遞到中方最高層，二是拜登可能想換個角度，通過釋放改善關係的信號拉攏中方配合，因為美方此前一直以施壓為主，但沒有成果。

趙立堅：中方向烏克蘭提供人道主義物資 美卻提供武器

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責任編輯：陳建錫

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