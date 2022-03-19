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【內地疫情】單日新增3870宗本土感染 吉林2患者死亡

社會熱點 11:01 2022/03/19

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據國家衛健委通報，內地周五（18日）報告新增2,157宗本土新冠確診病例，其中仍以吉林省的1,674宗最多，其次是福建的199宗。當日並新增1,713宗本土無症狀感染，同樣以吉林省的537宗最多，其次是上海的366宗。當日新增2宗死亡病例，都是来自吉林本土。

截至18日24時，內地現有確診病例1萬8,586宗，其中重症病例31宗，尚在醫學觀察的密切接觸者29萬6,513人。

目前全國疫情中高風險地區至少有422個。據河南省修武縣新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室18日消息，當日當地新增5宗無症狀感染者。當局發布最新通告，要求，全縣公交車、出租車、網約車、客運班線暫停營運。體育場館、旅遊景點暫停開放，休閒場所暫停營業，餐飲機構暫停堂食。原則上所有人員只進不出，外地來修原則上一律勸返政。

為防止疫情擴散，國家電影局18日宣布，中高風險地區電影院一律暫不開放，低風險地區電影院也需嚴格執行上座率不超過75%的要求，同時嚴格執行觀眾掃碼測溫、實名預約、無接觸式售票、全程佩戴口罩等要求，電影放映期間觀眾也不得飲食，電影院則需嚴格執行清潔消殺、通風換氣、延長場間休息時間等規定。

國家衛健委副主任曾益新在18日記者會中表示，60歲以上人口有2.64億人，截至3月17日，已有2億1,176萬老年人完成了全程接種，但這代表還有5,200萬60歲以上的老年人沒有完成全程接種。其中80歲以上完成全程接種比例更只有50.7%，完成加強免疫的僅19.7%。

曾益新指出，老年人本身的免疫功能就相對年輕人要弱一些，而且大多有各種基礎疾病，一旦感染新冠病毒，發生重症和死亡的風險遠遠高於年輕人。

曾益新說，去年8月揚州由Delta引起的疫情，共有1,388宗感染者，其中60歲以上老人出現了67宗重症，當中65宗沒有接種或沒有完成全程接種。從近期香港的疫情也可以看到，接種疫苗者的病死率為0.04%，未接種或沒有全程接種的，病死率則是1.25%，而且香港這次疫情中，病死者90%都是老年人。

責任編輯：蒯宇澄

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