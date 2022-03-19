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中美元首「雲會晤」 央視解讀：傳遞三大訊號

國情動向 12:03 2022/03/19

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國家主席習近平周五（18日）晚應約同美國總統拜登視頻通話，這是中美兩國元首時隔四個月再次「雲會晤」。央視解讀，在中美兩國關係發展的關鍵時刻，在歐洲大陸重燃戰火的危急關頭，這次視頻通話傳遞這些重要信息。

中美關係：把穩舵

報道指，在4個月前的中美元首視頻會晤中，習近平打了一個比喻：「中美兩國是兩艘在大海中航行的巨輪，我們要把穩舵，使中美兩艘巨輪迎著風浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。」

在這次視頻通話中，習近平分別用「十分重視」和「十分危險」談到兩個重要議題。

十分重視的，是拜登關於「四不一無意」的重申——美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。習近平說，「對於你的這些表態，我是十分重視的。」他也一針見血地指出，中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是，美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處。

十分危險的，是美國一些人向「台獨」勢力發出錯誤信號。習近平在這次視頻通話中指出，台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響，「希望美方予以足夠重視。」在上次視頻會晤中，習近平曾指出，如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。

中美兩國關係發展之所以要把穩舵，還在於這是「兩艘巨輪」。習近平在這次視頻通話中談到，作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，不僅要引領中美關係沿著正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力。拜登也表示，願同習近平主席保持密切溝通，為美中關係把舵定向。

戰略意圖：不能誤判

文章指，事實不斷證明，目前中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇了越來越多的挑戰。在這次視頻通話中，習近平指出，美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判。

在上次視頻會晤中，習近平曾經詳細介紹了中國發展道路和戰略意圖。他說，中國無意滿世界推銷自己的道路，相反我們一直鼓勵各國找到適合本國國情的發展之路。他還指出，中華民族血液中沒有侵略他人、稱王稱霸的基因。

拜登也表示，雙方應通過開誠佈公和坦率對話，增進對彼此意圖的了解，確保兩國競爭是公平、健康的，而不會演變成為衝突。

至於中美之間存在分歧，在這次視頻通話中，習近平表示，中美過去和現在都有分歧，將來還會有分歧。關鍵是管控好分歧。一個穩定發展的中美關係，對雙方都是有利的。

烏克蘭危機：勸和促談

烏克蘭局勢，是這次視頻通話談到的重點問題。習近平鮮明表示，烏克蘭危機是我們不願意看到的。有關事態再次表明，國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。

在烏克蘭問題上，中國的立場是一貫的。在這次視頻通話中，習近平表示，我們向來從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，倡導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照聯合國憲章辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。這些大的原則是中方處理烏克蘭危機的立足點。

就在中美元首視頻通話之前幾個小時，習近平分別同南非總統拉馬福薩、柬埔寨首相洪森通電話，在談到烏克蘭局勢時，一致認為要為勸和促談作出積極努力，通過對話談判解決爭端。

在同美國總統拜登的視頻通話中，習近平再次強調，各方應該共同支持俄烏對話談判，談出結果、談出和平。他還指出，美國和北約也應該同俄羅斯開展對話，解開烏克蘭危機的背後癥結，化解俄烏雙方的安全憂慮。

習近平並稱，形勢越是複雜，越需要保持冷靜和理性。任何情況下都要拿出政治勇氣，為和平創造空間，為政治解決留有餘地。習近平說，實施全方位、無差別制裁，受罪的還是老百姓。

最終如何找到解決辦法？習近平引用了中國的兩句老話，一句是「一個巴掌拍不響」，另一句是「解鈴還須繫鈴人」。他說，關鍵是當事方要展現政治意願，著眼當下，面向未來，找到妥善解決辦法，其他方面可以也應當為此創造條件。

習近平表示，中國一直在為和平盡力，將繼續發揮建設性作用。

習近平與拜登通話2小時 批美誤判中方意圖 反對無差別制裁

【中美角力】習拜通話前 據報中國航母山東號穿越台海（更新版）

責任編輯：蒯宇澄

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