【習拜會】白宮：拜登向習近平表明支持俄羅斯將有「後果」

美國總統拜登和中國國家主席習近平周五（18日）晚進行了近兩個小時的視頻通話。美國白宮表示，拜登提醒習近平，如果中國向俄羅斯入侵烏克蘭提供物質支持，將會面臨「後果」。與此同時，雙方都強調需要通過外交途徑解決危機。

白宮沒有詳細說明這些後果，也沒有說明美國將如何定義「物質支持」，但白宮發言人普薩基表示，中國的大規模貿易流動可能會受到影響。

「制裁當然是一種手段，」普薩基在例行新聞發布會上，當被問及世界最大出口國中國是否會面臨貿易關稅或制裁時表示。

普薩基表示，美國將「與我們的歐洲夥伴和同行」直接向中國傳達任何後果。

美官員：無向中國提具體要求 中國將自己做決定

根據白宮的通稿，本次會晤的重點是「俄羅斯無端入侵烏克蘭」。聲明指，拜登在通話中詳細介紹了美國及其盟友為應對俄羅斯入侵烏克蘭所做的努力，包括讓俄羅斯付出代價。

白宮在聲明中說:「拜登闡述了如果中國向俄羅斯提供物質支持的影響和後果，因為俄羅斯對烏克蘭城市和平民進行了野蠻的攻擊。拜登強調了他對通過外交途徑解決危機的支持。」

據路透社，在電話會議上向記者介紹情況的一位美國高級官員說，拜登傳達了中國將面臨的後果不僅來自美國，而且來自更廣泛的世界。

「總統真的沒有向中國提出具體要求，」這位官員表示，「我認為，我們的觀點是，中國將自己做出決定。」

中方的通報則未提及拜登此番言論。據中方通報，習近平告訴拜登，當務之急是繼續對話談判，避免平民傷亡，防止出現人道主義危機，早日停火止戰。美國和北約也應該同俄羅斯開展對話，解開烏克蘭危機的背後癥結，化解俄烏雙方的安全憂慮。

習近平說：「烏克蘭局勢發展到這個地步，是中方不願看到的。」有關事態再次表明，國家關係不能走到兵戎相向這一步。任何情況下都要拿出政治勇氣，為和平創造空間，為政治解決留有餘地。中國有兩句老話，一句是「一個巴掌拍不響」，另一句是「解鈴還須繫鈴人」。

習近平並談及制裁對全球經濟的影響稱，「實施全方位、無差別制裁，受罪的還是老百姓。如果進一步升級，還會引發全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈供應鍊等發生嚴重危機，使本已困難的世界經濟雪上加霜，造成不可挽回的損失。」

中方：此次通話是「建設性的」 美通報無提

中方通報指出，「兩國元首認為，此次視頻通話是建設性的，責成兩國工作團隊及時跟進，採取實際行動，爭取中美關係重返穩定發展的軌道，為妥善解決烏克蘭危機作出各自的努力。」

白宮的通稿沒有說明這次對話是否具有「建設性」，僅表示，「兩位領導人責成他們的團隊在未來這一段關鍵時期跟進今天的對話」。

責任編輯：蒯宇澄

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