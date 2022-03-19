中美密集外交 「習拜會」後駐美大使秦剛唔美副卿

中國國家主席習近平與美國總統拜登3月18日對話1小時50分後，中國駐美大使秦剛同日赴國務院拜會副國務卿舍曼（Wendy Sherman），也談了將近1小時50分。

台灣《聯合報》報道，秦剛在會後受訪時表示，會晤是延續拜習通話，就雙邊達成的共識進一步討論如何加強對話與溝通。

呼籲美方盡快落實「四不一無意」

秦剛表示，中美關係還未回到正軌，主要原因是美方有些人沒有落實拜登所說的「四不一無意」（不尋求新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意同中國對抗）；他對舍曼指出這點，呼籲美方承諾能得到盡快切實地落實，特別是美方要正確妥善處理好台灣問題。

針對台灣，秦剛說，舍曼重申堅持美國的「一個中國」政策的立場沒有變化，他則關切並要求美方遵守立場，停止支持和鼓勵台獨分裂勢力，使兩岸局勢能盡快穩定下來，讓中美雙邊關係穩定健康地發展。

秦剛表示，中美都是重要大國，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國元首的溝通與交流，對雙邊關係和世界和平穩定繁榮發展都至關重要，希望看到最高層級以及在其他層面能經常互動交往。

自拜登去年1月就任總統以來，拜習已經舉行兩次通話、兩次視像會晤，每次時間都很長，被問到是否會安排兩國領導人面對面會晤，秦剛表示，要看形勢，要對此創造有利條件。

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責任編輯：蒯宇澄

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