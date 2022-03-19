外交部副部長樂玉成：對俄制裁越來越離譜 不能把全球化「武器化」

俄烏戰事持續，西方對俄羅斯加碼制裁，外交部副部長樂玉成今日（19日）出席論壇演講時稱，現在對俄制裁越來越離譜，把全球化當做武器，連體育、文化、藝術和演藝界人士都不放過，他批評，濫用制裁將給整個世界帶來災難性後果。

指根源是冷戰思維和強權政治

樂玉成今日出席清華大學戰略與安全研究中心舉辦的第四屆戰略與安全國際論壇並發表演講。他表示，當前國際風雲最大的風暴眼無疑是烏克蘭危機。自危機爆發以來，中方始終積極勸和促談，為和平發聲、為和談盡力。昨晚，習近平主席應約同美國總統拜登視頻通話，指出中方歷來主張和平，反對戰爭；各方應該共同支持俄烏對話談判，談出結果，談出和平。

樂玉成說，歐洲大陸是決定世界和平的關鍵地區，曾飽受兩次世界大戰的摧殘，現在又重燃戰火，讓我們深感痛惜，更應促使我們深刻反思。追根溯源，根子還是冷戰思維和強權政治。

首先，不能追求單方面絕對安全。既然當年北約作出過承諾，就不應出爾反爾，不斷東擴。追求絕對安全恰恰是絕對不安全。

其次，不能搞集團政治和陣營對抗。軍事集團是冷戰的殘留，隨著蘇聯解體，北約本應和華約同時進入歷史。但北約不但沒有解散，反而不斷強化和擴大，這樣下去結果可想而知，烏克蘭危機就是一個警示。

第三，不能把全球化「武器化」。中方歷來反對缺乏國際法依據、沒有安理會授權的單邊制裁。歷史經驗一再證明，制裁解決不了問題，反而是「抱薪救火」，只會激化新的矛盾。現在對俄制裁越來越離譜，把全球化當做武器，連體育、文化、藝術和演藝界人士都不放過，濫用制裁將給整個世界帶來災難性後果。

第四，不能把小國當槍使。大國怕捲入矛盾衝突對自己造成傷害，把小國挺在前面當「馬前卒」，甚至利用其打代理人戰爭，一邊讓自己的軍火商、銀行家、石油大亨賺得盆滿缽滿，一邊讓小國民眾去承受多年難以癒合的戰爭創傷，這是極不道德、極不負責任的行為。

樂玉成強調，烏克蘭危機給我們看待亞太形勢提供了一面鏡子，促使我們思考，如何才能使亞太避免重蹈烏克蘭危機的覆轍？亞太是和平穩定錨、發展增長極、合作新高地，大好形勢來之不易，值得各方珍惜。

中方提出「四要四不要」

他指，當前亞太面臨著兩種截然不同的選擇：是共建開放包容、合作共贏的大家庭，還是奉行冷戰思維，搞陣營對抗的小圈子？中方的回答是「四要四不要」：

要珍視和平，不要破壞地區安寧。亞太近幾十年來保持總體和平局面，是地區國家共同努力、悉心維護的結果。任何國家都不能犧牲別國安全謀求自身所謂絕對安全，否則「吹滅別人的燈，會燒掉自己的鬍子」。

要相互尊重，不要粗暴干涉內政。亞洲之所以能夠實現半個世紀的繁榮穩定，關鍵在於形成了相互尊重、協商一致的「亞洲模式」。各國都有權走自己選擇的發展道路，不搞強加於人、不干涉別國內政，也不需要什麼「救世主」「祖師爺」。

要團結合作，不要製造分裂對抗。亞太在動盪變革世界中保持欣欣向榮，是地區各國團結奮鬥的結果。逆潮流而動，搞什麼「印太戰略」，到處惹是生非，蓄意拼湊封閉排外的「小圈子」「小集團」，把地區帶上碎片化、陣營化的邪路，與歐洲的北約東擴一樣危險，如任其推行，後果不堪設想，最終會把亞太推進火坑。

要自立自強，不要讓他人主宰自己命運。亞太各國都要做自己命運的主人，實施自主、平衡、穩健的外交政策，在亞洲區域一體化進程中實現聯合自強。

樂玉成表示，中方願同亞太各國一道，團結在真正多邊主義旗幟下，致力於持久和平、共同發展、堅持開放的地區主義，攜手開創亞太命運共同體更光明的未來。

責任編輯：蒯宇澄

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