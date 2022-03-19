【內地疫情】3月至今內地累計逾2.9萬宗感染 涉28省份

內地疫情持續，國家衛生健康委疾控局副局長雷正龍介紹，3月1日到18日，內地累計報告新冠肺炎感染超過2.9萬宗，波及28個省份。

國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，雷正龍表示，吉林省累計報告超過1萬宗，另有4個省份累計報告超過1千宗，還有10個省份累計報告在100至1000宗之間。總體來看，內地本土疫情還處在發展階段，多省面臨著同時段多地市發生Omicron疫情的防控局面。

雷正龍表示，國務院聯防聯控機制綜合組繼續指導疫情發生地區嚴格落實各項防控措施，快速進行核酸篩查，迅速進行流調溯源，及時規範集中隔離，嚴格社區管控，及時進行區域協查，盡快實現社會面的「動態清零」，堅決守住疫情不出現規模性反彈的底線。

孫春蘭：堅決守住不出現疫情規模性反彈底線

此外，國務院聯防聯控機制今日（19日）召開電視電話會議，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭出席會議並講話。她強調，始終堅持人民至上、生命至上，進一步動員起來，黨政同責、齊抓共管，從嚴從實開展防控工作，堅決守住不出現疫情規模性反彈底線，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

孫春蘭指出，當前疫情防控面臨複雜性、艱鉅性、反复性的嚴峻形勢。要以口岸地區防控為重點加強外防輸入，疫情較重地區要提級管控、盡銳出戰，解決檢測能力不夠、隔離房間不足等堵點問題，推動感染者應收盡收、密接人員應隔盡隔，徹底阻斷疫情社區傳播。

加強疫情監測預警，科學組織核酸和抗原檢測，擴大監測範圍和頻次，優化檢測、診斷、審核和信息報告流程，杜絕感染者數據積壓遲報等情況發生。要統籌區域核酸檢測力量的調配使用，備足隔離點並建立儲備清單和梯次啟用機制，做好方艙醫院建設的方案和準備工作，提升應急處置能力。

要嚴格落實驗碼、測溫、戴口罩、保持社交距離等常態化防控措施，加強學校等重點場所防控工作，繼續有序推進老年人疫苗加強免疫接種，築牢群防群控防線。

責任編輯：蒯宇澄

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