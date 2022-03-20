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【內地疫情】單日新增3833宗本土感染 上海增509宗病例創單日新高

社會熱點 14:59 2022/03/20

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內地新冠疫情持續，昨日（19日）新增1656宗確診病例，2177宗無症狀感染病例，共3833宗感染病例。此外，昨日上海增17宗本土病例和492宗無症狀感染病例，創本輪單日新增感染數新高。上海市疫情防控領導小組專家組成員袁政安呼籲，「少流動、靜下來」，切實做到非必要不外出，不聚會、不聚餐。

本土確診病例中，吉林省仍是疫情重災區，吉林省占1191例，長春市833例、吉林市327例、四平市24例、延邊朝鮮族自治州5例、松原市2例；福建158例，其中泉州市138例、莆田市13例、廈門市4例、漳州市3例；山東51例，其中濱州市35例、青島市6例、臨沂市4例、威海市3例、煙台市2例、德州市1例；廣東51例，其中深圳市49例、珠海市1例、東莞市1例。

【內地疫情】3月至今內地累計逾2.9萬宗感染 涉28省份

【內地疫情】單日新增3870宗本土感染 吉林2患者死亡

上海疫情防控進入最吃緊的關鍵階段

此外，上海因為核酸篩查感染者數量創新高。上海市衛健委主任鄔驚雷表示，上海19日感染者數量創了新高，篩檢對官方盡快發現感染者及控制疫情傳播是非常關鍵的，「上海疫情防控進入最吃緊的關鍵階段」，要更早、更快、更嚴、更實地落實各項防控措施，盡快有效控制局部聚集性疫情。

上海疫情防控進入最吃緊階段

鄔驚雷指出，16、17日上海針對重點區域進行篩查，共採樣1400多萬人次完成檢測，18日至20日，在前期重點篩查的基礎上，同時對非重點區域同步展開篩查，盡可能擴大篩查覆蓋面，以發現潛在傳播風險，阻斷傳播，18至19日採樣量達到2100多萬人次。

袁政安則呼籲，最重要也是最容易被大家忽視的一點，就是要「少流動、靜下來」，因為非重點區域不需要封閉管理，部分民眾可能就覺得可以自由行動、隨意流動，檢測完就馬上走出家門，邀親朋好友，一起聚餐或是參加集體活動等，這些行為其實都是有很高風險性的，在核酸檢測結果出來前，為了防範病毒傳播，建議和提倡廣大市民朋友，切實做到非必要不外出，不聚會、不聚餐。

責任編輯：李冰琪

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