張文宏：疫苗接種須達相當高水平 才能逐步重新開放

國家傳染病醫學中心主任張文宏指，應對Omicron及其亞型毒株需做好多方面工作，而疫苗接種必須達到相當高的水平，才能具備初步的逐步放開的條件。

「面對全國各地新一輪的疫情反彈，怎樣可以在疫情防控當中做得更好？接下來還有非常大的挑戰。」張文宏今日（20日）在一個防疫論壇上探討更智慧的防控策略，他指，接下來人們對防疫策略的期待，主要聚焦於既消除病毒威脅，又進一步發揮精準防控能力，即最大程度減少對大部分無感染的人的影響。

他提出下一步要做好的幾方面工作，首先，疫苗接種必須達到相當高的水平，才能具備初步的逐步放開的條件。 無論歐美國家還是世衛組織都提出加強對脆弱人群的免疫保護，最主要的保護對象就是高齡人群。 這與國際上疫情傳播的特點有關，而在疫情控制較好的國內，高齡人群的接種水平相對低。

「必須對高齡等脆弱人群做好充分的疫苗保護，才可以具備逐步重新開放的條件，對奧密克戎逐步建立免疫屏障，這一點至關重要。」

其次，要實現非常好地對人民生命的保護，需具備比較好的藥物儲備條件。Omicron雖然病死率很低，但整體死亡人數還是會升高。最後是保證充裕的醫療資源，國家衛健委新一版的診療方案提出輕症可不住院，在資源充裕的城市能夠有後備醫院進行必要的支持，以及一些城市建立了新的方艙醫院。 市能夠有後備醫院 進行必要的支持，以及一些城市建立了新的方艙醫院。通過這一系列措施來保證我們的醫療資源充沛，真正做到病死率和死亡率都很低。

張文宏認為，當前離抗疫成功其實愈來愈近，技術儲備也愈來愈充分。他相信可以在不久將來看到最終戰勝新冠病毒。

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