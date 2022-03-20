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張伯禮料吉林疫情4月中相對平穩 但非絕對清零

社會熱點 17:02 2022/03/20

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內地吉林省新冠肺炎疫情持續，昨天（19日）本土新增1191宗確診及303宗無症狀感染，感染數字連續8日破千，累計已有過萬宗本土個案。中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮預測，吉林本輪疫情到4月中旬，會步入相對平穩的階段，但不是絕對清零。

張伯禮預測，吉林疫情4月中旬相對平穩，但不是絕對清零。

據人民網報道，張伯禮近日接受接受吉林廣播電視台專訪時，解讀本輪疫情在吉林省傳播快的原因。他表示，這次疫情不僅是吉林，乃至在全球都引起新一波疫情，疫情在全球蔓延呈井噴式爆發。而吉林病例比較多，整體分析是Omicron變異毒株引起。

張伯禮指出，Omicron病毒變異後，傳染性確實太強。過去還可以找到溯源、傳染途徑，還有第一代、第二代、第三代也比較清晰。但從現在來看，由於病毒的隱匿性較強、無症狀感染者多，一旦發現確診，可能患者周邊的密接者都已經是陽性。所以，這次疫情爆發感染病人激增，也與病毒感染的特點有關。

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張伯禮續指，除了官方發布的篩查、嚴格隔離、積極救治等措施，民眾亦要積極做好自身防護，戴口罩、勤洗手、不聚集，而且要保持充足的睡眠，盡量不要熬夜通宵令自身抵抗力降低；同時要注意飲食清淡，不要高鹽、高糖，並保持室內空氣流通。雖然東北吉林天涼，但不管多冷的天，每天必須要開兩次到三次窗戶通風，讓空氣流通。

他預計，吉林省的疫情在4月中旬會步入相對平穩階段，但不是絕對清零，「社會清零是放開的基礎，篩查沒再發現有新的陽性，一般社會達到清零以後，再過7天基本就可以完全放開」。

責任編輯：易燕丹

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