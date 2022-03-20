吉林市所有小區和社會面明起實施全域靜態管理

為了有效遏制新冠疫情在吉林市社區擴散和蔓延，吉林市疫情防控指揮部研究決定，從明天（21日）起對吉林市所有小區進行嚴格管控，實施全域靜態管理，在封控區的人員被禁止出戶。

據央視新聞報道，新規定明天0時起生效，周五（25日）0時結束。在管控區的人員被禁止出單元，但參加核酸采樣的人士即出即回。

按照指揮部在通告中的規定，管控區居民每兩至三天在線上訂購生活物資一次，由下沈機關幹部、社區工作人員、物業工作人員、志願者配送至單元門口的貨物接收桌，居民自行消毒後錯時錯峰取走。

▲ 吉林市明起實施小區和社會面靜態管理

小區內部便利店、超市禁止開門營業，但允許電話、網上購物，並由商家配送至單元門口貨物接收桌，消毒後無接觸自行取走。

保民生企業員工、機關企事業單位參加疫情防控人員、疫情防控誌願者、公安幹警必須持有兩證（有效證件及製式工作證）及核酸陰性證明、掃碼、測溫後方可進出卡口，其他人員一律不允許出入卡口。

違反本通告要求的人士，將由紀檢監察機關、公安機關依據《中國傳染病防治法》等法律法規追究責任。

今年3月以來，中國遭遇2020年初首輪冠病疫情受控後，最嚴重的一波本土疫情，吉林省成了疫情重災區。國家衛生健康委員會官方網站的數據顯示，內地昨天新增1656起本土確診病例，其中1191例來自吉林省。在吉林省的案例中，327例來自吉林市。

責任編輯：李冰琪