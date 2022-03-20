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疫情反撲下 內地航空業首兩月再錄巨額虧損

社會熱點 17:24 2022/03/20

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內地航空業受疫情重創，民航局官員指，航空業受影響的持續性遠超預期，今年首兩月旅客量較去年整體進一步下滑，虧損已逾200億元（人民幣，下同）。

「從疫情發生到2022年2月，全行業虧損累計超過2,100億元。」民航局發展計劃司副司長張清在一個論壇上披露數據，去年旅客運輸量已較2019年大幅下降33%，全行虧損842億元。進入今年以來，下滑幅度進一步擴大至43%，首兩月虧損達222億元，包括航空公司虧損185億元，機場企業虧損52億元。

相較疫前，航空公司的負債規模增長已逾30%，機場企業更逾40%，疫情衍生風險在不斷積累，安全投入和保障能力下降。

春秋航空去年依靠補貼政策，成為國內少數取得盈利的航空公司。但董事長王煜指，當前市道比去年差得多，甚至較前年疫情爆發初期還要危急。

中央上月已推出的新一輪的5項紓困政策，涵蓋財政補助、稅費減免、金融信貸、疫情防控等多方面措施，針對流動性風險大，虧損嚴重，基建投資資金缺口大等突出問題。下一步，民航局會協調相關部委落實政策，並督促中航油等盡最大努力爭取優惠，進一步調整完善航空煤油銷售價格政策。

內地航空業專家林智杰指，Omicron對全行帶來巨大衝擊，全國20多個省份都有散發病例，確診人數再創新高，上月中旬時，行業的恢復率還有80%，隨後一路下滑，至今恢復率只剩下了33%，即2019年的1/3的客流量。他估計衝擊還將持續，如按照現有病毒的傳播速度，很難有根本性的穩步復甦。

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責任編輯：陳建錫

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