據「深圳發布」微信公眾號消息今日消息，深圳市新冠病毒肺炎疫情防控指揮部發布通告，深圳完成三輪核酸檢測，基本實現社會面清零，明起有序恢復社會生產生活秩序。

交通方面，公交、地鐵全面恢復運行，確保產業鏈供應鏈安全穩定，確保群眾正常生產生活平穩有序。

福田區仍有部分區域未動態清零

通告亦指，繼續加強社會面疫情防控，首先，福田區尚未實現社會面動態清零的部分區域（濱河路以南、僑城東路以東、紅嶺南路以西）管控措施由福田區疫情防控指揮部根據疫情形勢另行公告。

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其次，繼續加強社區小區管控。全面加強社區小區、城中村圍合管理，嚴格落實測溫、亮碼、戴口罩等防控措施，落實「掃場所碼+電子哨兵」等要求，進出須憑48小時核酸檢測陰性證明。

▲ 深圳：基本實現社會面動態清零 明起有序恢復社會生產生活秩序

公共場所方面，繼續加強管控。非生活必需密閉場所繼續暫停開放。學生兒童托管機構、線下教育培訓機構等繼續暫停服務，各類餐飲機構堂食按50%限流開放；農貿（集貿）市場、藥店、批發市場、商場超市等重點場所在嚴格落實測溫、掃碼、限流、保持1米間距等管控措施的前提下有序開放。進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等須憑48小時核酸檢測陰性證明。

聚集性活動原則上暫不舉辦大型活動、論壇等，嚴控群體性活動，減少人員聚集。市民少出門、不串門、不紮堆、不聚集。

此外，在遵守防疫政策，嚴格落實疫情防控措施的前提下，保持正常的生產經營活動。

責任編輯：李冰琪