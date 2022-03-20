王毅談聯合國涉烏決議 中方投棄權票是負責任做法

外長王毅再就烏克蘭局勢闡明立場，他強調 處理國際問題非只有戰爭、制裁兩種選擇，不應強迫選邊站隊，中國在聯合國就該問題投棄權票是負責任的態度。

王毅今日（20日）接見阿爾及利亞外長後會見記者，回應歐美繼續加大對俄制裁。他指，近期與多國外長交換意見，在聯合國大會討論烏克蘭局勢時，中阿雙方還有不少國家都投了棄權票。「 棄權票也是一種態度，是為了給和平一個機會，是不贊成用戰爭和制裁解決爭端，是一種負責任的態度」。

▲ 王毅指，處理國際問題不是只有戰爭和制裁兩種選擇。

他又指， 中國和發展中國家在內的多數國家立場相似，認為對話談判才是解決之道， 當前形勢下更應堅持這一方向。 世界經濟復甦勢頭不應受破壞， 疫情衝擊的背景下，不斷升級的單邊制裁，將造成全球產業鏈供應鏈斷裂，導致各國民眾生活受到衝擊， 各國人民無責任為地緣衝突和大國博弈埋單。

同時，他認為 各國有權獨立自主決定對外政策，不應被強迫選邊站隊。處理複雜問題，不應採取非敵即友、非黑即白的簡單化做法，尤其要抵制冷戰思維，反對陣營對抗。各國的主權獨立和領土完整任何時候都應得到尊重，這原則對所有國家和地區都應適用，不應當有例外，更不能搞雙重標準。

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責任編輯：陳建錫