  • 21°C
香港時間 : 2022320日 (日) 20:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅談聯合國涉烏決議 中方投棄權票是負責任做法

國情動向 20:05 2022/03/20

分享：

外長王毅再就烏克蘭局勢闡明立場，他強調處理國際問題非只有戰爭、制裁兩種選擇，不應強迫選邊站隊，中國在聯合國就該問題投棄權票是負責任的態度。

王毅今日（20日）接見阿爾及利亞外長後會見記者，回應歐美繼續加大對俄制裁。他指，近期與多國外長交換意見，在聯合國大會討論烏克蘭局勢時，中阿雙方還有不少國家都投了棄權票。「棄權票也是一種態度，是為了給和平一個機會，是不贊成用戰爭和制裁解決爭端，是一種負責任的態度」。

王毅指，處理國際問題不是只有戰爭和制裁兩種選擇。

他又指，中國和發展中國家在內的多數國家立場相似，認為對話談判才是解決之道，當前形勢下更應堅持這一方向。世界經濟復甦勢頭不應受破壞，疫情衝擊的背景下，不斷升級的單邊制裁，將造成全球產業鏈供應鏈斷裂，導致各國民眾生活受到衝擊，各國人民無責任為地緣衝突和大國博弈埋單。

同時，他認為各國有權獨立自主決定對外政策，不應被強迫選邊站隊。處理複雜問題，不應採取非敵即友、非黑即白的簡單化做法，尤其要抵制冷戰思維，反對陣營對抗。各國的主權獨立和領土完整任何時候都應得到尊重，這原則對所有國家和地區都應適用，不應當有例外，更不能搞雙重標準。

習近平與拜登通話2小時 批美誤判中方意圖 反對無差別制裁

中美密集外交 「習拜會」後駐美大使秦剛唔美副卿

王毅：中方立場客觀公允 站在歷史正確的一邊

趙立堅：中方向烏克蘭提供人道主義物資 美卻提供武器

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
軍事衝突 經濟 王毅 戰爭 制裁 中國 俄羅斯 烏克蘭

下一篇文章

王毅：中方立場客觀公允 站在歷史正確的一邊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【習拜會】白宮：拜登向習近平表明支持俄羅斯將有「後果」
【習拜會】白宮：拜登向習近平表明支持俄羅斯將有「後果」
外交部副部長樂玉成：對俄制裁越來越離譜 不能把全球化「武器化」
外交部副部長樂玉成：對俄制裁越來越離譜 不能把全球化「武器化」
中美元首「雲會晤」 央視解讀：傳遞三大訊號
中美元首「雲會晤」 央視解讀：傳遞三大訊號
談俄烏衝突、制裁啟示 鄭永年：中國應更加開放
談俄烏衝突、制裁啟示 鄭永年：中國應更加開放
中美密集外交 「習拜會」後駐美大使秦剛唔美副卿
中美密集外交 「習拜會」後駐美大使秦剛唔美副卿
習拜通話前 美再警告若中國助俄將付代價 京：美勿轉嫁矛盾（更新版）
習拜通話前 美再警告若中國助俄將付代價 京：美勿轉嫁矛盾（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款