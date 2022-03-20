內地去年結婚登記跌破800萬對大關 創36年新低

內地民政部最新發布的統計季報數據顯示，2021年登記結婚的新人有763.6萬對，是繼2019年跌破1000萬對、2020年跌破900萬對後，再次跌破800萬對大關，創36年來新低，僅為2013年最高峰的56.6％。其中，廣東和河南去年登記結婚的新人最多，均為59.1萬對。

結婚人數快速下降，除了適婚人群總量減少，也與年輕人尤其是「90後」初婚年齡大幅推遲有關。賀丹、張許穎、莊亞兒等人的一項研究《2006～2016年中國生育狀況報告——基於2017年全國生育狀況抽樣調查數據分析》顯示，女性的初婚年齡從2006年的23.6歲，上升到2016年的26.3歲，10年間上升了2.7歲。

女性初婚年齡十年間上升2.7歲

廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，近年內地初婚年齡大幅推遲有多個因素，其中之一是高等教育的的普及，使得年輕人獨立生活工作的年齡被拉長。另在城鎮化過程中，許多年輕人湧入大城市，但生活成本壓力逐漸增大、就業和工作壓力也越來越沉重，所以也不敢輕易結婚。

董玉整續指，還有婚姻觀和婚育行為習慣的累積效應；年輕人主體意識提高，傾向自己選擇婚姻等因素。此外，現在家庭、父母及親人對年輕人婚姻選擇的影響力越來越弱。同時，不少人對婚姻完美狀態的期待較高、對擇偶的標準也越來越嚴格，有的人甚至寧願單身、寧願獨身，也不願意降低標準，不願意將就。

內地多地發布2021婚姻大數據：結婚率下降婚齡推遲

20220222有「愛」的日子？ 這日內地婚姻預約爆滿勝過情人節

董玉整預計，結婚人數下降對出生人口必然帶來實質性影響。在今後一段時期內，育齡婦女、已婚育齡婦女的數量下降，是不可扭轉的趨勢，這也是影響出生人口數量增加與否的重要客觀原因。另一方面，在結婚人數下降的同時，單身群體正不斷壯大，單身經濟也隨之崛起，對包括房地產、家電等行業都產生巨大影響。

廣東、河南結婚人數最多

在內地省份中，有10省結婚人數達到或超過30萬對，分別是河南、廣東、四川、江蘇、山東、安徽、河北、湖北、湖南、雲南。其中，河南、廣東和四川均超過50萬對，廣東和河南均為59.1萬對，並列第一。

總體上看，各地結婚登記人數多少，與各地的人口總量尤其是戶籍人口總量有關，其中河南是戶籍人口第一大省，廣東常住人口最多，且年齡結構較為年輕。結婚人數多，也意味着接下來這兩省的出生人口數量也會名列前茅

責任編輯： 易燕丹

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