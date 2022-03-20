  • 21°C
香港時間 : 2022320日 (日) 20:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地去年結婚登記跌破800萬對大關 創36年新低

社會熱點 20:30 2022/03/20

分享：

內地民政部最新發布的統計季報數據顯示，2021年登記結婚的新人有763.6萬對，是繼2019年跌破1000萬對、2020年跌破900萬對後，再次跌破800萬對大關，創36年來新低，僅為2013年最高峰的56.6％。其中，廣東和河南去年登記結婚的新人最多，均為59.1萬對。

結婚人數快速下降，除了適婚人群總量減少，也與年輕人尤其是「90後」初婚年齡大幅推遲有關。賀丹、張許穎、莊亞兒等人的一項研究《2006～2016年中國生育狀況報告——基於2017年全國生育狀況抽樣調查數據分析》顯示，女性的初婚年齡從2006年的23.6歲，上升到2016年的26.3歲，10年間上升了2.7歲。

女性初婚年齡十年間上升2.7歲

廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，近年內地初婚年齡大幅推遲有多個因素，其中之一是高等教育的的普及，使得年輕人獨立生活工作的年齡被拉長。另在城鎮化過程中，許多年輕人湧入大城市，但生活成本壓力逐漸增大、就業和工作壓力也越來越沉重，所以也不敢輕易結婚。

董玉整續指，還有婚姻觀和婚育行為習慣的累積效應；年輕人主體意識提高，傾向自己選擇婚姻等因素。此外，現在家庭、父母及親人對年輕人婚姻選擇的影響力越來越弱。同時，不少人對婚姻完美狀態的期待較高、對擇偶的標準也越來越嚴格，有的人甚至寧願單身、寧願獨身，也不願意降低標準，不願意將就。

內地多地發布2021婚姻大數據：結婚率下降婚齡推遲

20220222有「愛」的日子？ 這日內地婚姻預約爆滿勝過情人節

董玉整預計，結婚人數下降對出生人口必然帶來實質性影響。在今後一段時期內，育齡婦女、已婚育齡婦女的數量下降，是不可扭轉的趨勢，這也是影響出生人口數量增加與否的重要客觀原因。另一方面，在結婚人數下降的同時，單身群體正不斷壯大，單身經濟也隨之崛起，對包括房地產、家電等行業都產生巨大影響。

廣東、河南結婚人數最多

在內地省份中，有10省結婚人數達到或超過30萬對，分別是河南、廣東、四川、江蘇、山東、安徽、河北、湖北、湖南、雲南。其中，河南、廣東和四川均超過50萬對，廣東和河南均為59.1萬對，並列第一。

總體上看，各地結婚登記人數多少，與各地的人口總量尤其是戶籍人口總量有關，其中河南是戶籍人口第一大省，廣東常住人口最多，且年齡結構較為年輕。結婚人數多，也意味着接下來這兩省的出生人口數量也會名列前茅

責任編輯： 易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

今年2月22日成「最有愛的一天」 多地婚姻登記預約爆滿
2022/02/16
今年2月22日成「最有愛的一天」 多地婚姻登記預約爆滿
20220222有「愛」的日子？ 這日內地婚姻預約爆滿勝過情人節
2022/02/13
20220222有「愛」的日子？ 這日內地婚姻預約爆滿勝過情人節
內地多地發布2021婚姻大數據：結婚率下降婚齡推遲
2022/02/18
內地多地發布2021婚姻大數據：結婚率下降婚齡推遲
20220222婚姻登記超火爆 吉林新人零下19度排長龍等領證（多圖有片）
2022/02/22
20220222婚姻登記超火爆 吉林新人零下19度排長龍等領證（多圖有片）

你可能感興趣

今年2月22日成「最有愛的一天」 多地婚姻登記預約爆滿
12:57 2022/02/16
今年2月22日成「最有愛的一天」 多地婚姻登記預約爆滿
20220222有「愛」的日子？ 這日內地婚姻預約爆滿勝過情人節
18:47 2022/02/13
20220222有「愛」的日子？ 這日內地婚姻預約爆滿勝過情人節
內地多地發布2021婚姻大數據：結婚率下降婚齡推遲
11:24 2022/02/18
內地多地發布2021婚姻大數據：結婚率下降婚齡推遲
壓力 生育 人口 結婚 河南省 廣東省 中國

下一篇文章

深圳：基本實現社會面動態清零 明起有序恢復社會生產生活秩序
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

北大教授勸年輕人別太早買樓 網民這樣說
北大教授勸年輕人別太早買樓 網民這樣說
【內地疫情】深圳5區今起復工復產 居民非必要不前往剩下6區
【內地疫情】深圳5區今起復工復產 居民非必要不前往剩下6區
【內地疫情】上海小區封閉管理 病患化療無門家屬下跪 官方回應
【內地疫情】上海小區封閉管理 病患化療無門家屬下跪 官方回應
網傳上海員工提離職憂猝死 HR：猝死了再說吧
網傳上海員工提離職憂猝死 HR：猝死了再說吧
拜登要求中國接受制裁俄羅斯 央視女主播妙評引熱議
拜登要求中國接受制裁俄羅斯 央視女主播妙評引熱議
內地傳染病專家：Omicron比流感症狀還輕 越來越像感冒
內地傳染病專家：Omicron比流感症狀還輕 越來越像感冒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款