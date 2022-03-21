【內地疫情】單日增逾4300宗本土感染 上海迪士尼暫時關閉

內地昨日（20日）新增4331宗本土感染個案，包括1947宗確診和2384宗無症狀感染。吉林省繼續是重災區，合共有2091宗，連續9日破千。上海合共758宗，數字再創單日新高，當地升級防疫措施，上海迪士尼度假區今日起暫時關閉。

內地疫情繼續波及多個省市，河北、山東、福建等地，都分別有超過200宗個案。廣東省新增個案少於60宗，其中深圳佔44宗。上海新增24宗本土確診和734宗本土無症狀感染個案，大部份在隔離管控和風險人群中發現。

上海要求 員工上班持過去5日內核酸報告

因應疫情，上海迪士尼度假區今日起暫時關閉，包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園。此外，上海東方明珠廣播電視塔，今日起亦暫停對外營業。

上海迪士尼表示，對在此期間受到影響的各位遊客深表歉意，並制定了相關票務的退改細則，持有今年3月21日或之後的上海迪士尼樂園門票的遊客，可以在未來6個月內、且上海迪士尼樂園恢復營運後任選一天到訪上海迪士尼樂園。

若因故在未來6個月內無法到訪的遊客，可以進行退款。此外，上海迪士尼度假區對今年3月13日之後依然有效的年卡進行10天有效期的順延。

上海多個區包括浦東新區、黃浦區、靜安區、普陀區、松江區等，都要求上班的員工，需要持有過去5日其中一日的核酸陰性報告。

上海篩查3000多萬人 疫情點狀區域性聚集

市衛健委主任鄔驚雷指，在18至20日三天內，開展了部分重點區域的核酸篩查，同時對非重點區域的人員開展了一次核酸篩查，累計篩查3000多萬人次。通過對篩查出的陽性感染者進行分析，發現有點狀區域性聚集現象。當局已對陽性感染者採取隔離治療或隔離醫學觀察措施。

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責任編輯：蒯宇澄

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