【烏克蘭局勢】秦剛：中方反對戰爭 不向任何一方提供武器彈藥

中國駐美大使秦剛週日（20日）接受美媒採訪，就烏克蘭問題等闡述中方立場，他再強敵有關中方向俄方提供軍事援助的說法是虛假信息，中方反對戰爭，將盡一切努力推動局勢降溫。

據中國駐美國大使館網站消息，秦剛接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面向全民」（FACE THE NATION）節目主持人瑪格麗特·布倫南直播採訪，他表示，中方給烏克蘭人民送去食品、藥品、睡袋和嬰兒奶粉，而不是向任何一方提供武器彈藥。

中俄保持正常雙邊關係

對於當下中俄關係，他表示，中俄互信關係不是負資產，而是正資產，有利於和平解決危機的國際努力。中國是解決問題的一方，不是製造問題的一方。

當主持人追問中方是否中方不會向俄方提供金融支持使其能夠延長戰事，秦剛指出，中俄保持正常的貿易、經濟、金融、能源合作，並未改變雙邊關係。

對於日前國際法院要求俄羅斯停止軍事行動，僅俄羅斯及中國投了反對票，秦剛回答中方根據事情本身的是非曲直獨立作出判斷。又指，一方面，中方遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重包括烏克蘭在內的各國主權和領土完整。另一方面，應看到烏克蘭問題有其複雜的歷史經緯。

譴責無濟於事 需有效外交

主持人對此針對中方為何不對俄羅斯的侵略行為予以譴責，秦剛回答「不要天真了」，他強調一味譴責無濟於事「如果俄羅斯會因譴責而退縮，我會感到驚訝」，當務之急是（勸和促談）。他指出，中國同俄、烏都保持良好關係，也與美、歐等方面保持密切溝通。這使得中方能同危機所有相關方說上話。因此，中方的獨特地位有助於和平解決這一危機。

主持人再追問中方如果不譴責、不阻止俄方推進戰爭，是如何提供幫助，秦剛強調，我們需要的是遠見、智慧和勇氣，開展有效外交。解決歐洲安全問題的長久之道在於（通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制）。

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責任編輯：袁瑋婧