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3月LPR按兵不動連續兩月持平 料未來仍有下調空間

經濟脈搏 11:39 2022/03/21

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中國3月一年和五年期以上LPR（貸款市場報價利率）連續第二個月持平，繼續追隨中期借貸便利（MLF）操作利率穩勢。金融委上周會議後，市場對本月LPR報價分歧雖然很大，但人行依然穩如泰山。

人行周一（21日）公布的3月LPR顯示，一年期利率3.70%，五年期以上利率為4.60%，均與上個月持平。

路透社引述上海一私募基金研究人士說：「還是緊跟著MLF利率，金融委會議後下調預期突然很高，但事實證明央行還是保持了一貫的穩健作風」。他並稱，後續LPR下調空間仍然存在，但還是要關注具體的基本面情況。

專家：LPR持穩原因有三方面 

據中新經緯，招聯金融首席研究員董希淼表示，本月LPR保持不變，原因可能有三個方面。

第一，從利率水平看，目前實體經濟貸款利率已經處於低位。人行發布的2021年第四季度貨幣政策執行報告顯示，2021年12月末金融機構人民幣貸款加權平均利率為4.76%，其中企業貸款加權平均利率為4.57%，處於四十多年來最低水平。

第二，從外部環境看，發達經濟體正在收緊貨幣金融政策。中國貨幣政策「以我為主」，但這也一定程度上使得金融管理部門和金融機構調降政策利率、市場利率的行為更加謹慎。

第三，3月15日，人行在公開市場開展2000億元1年期MLF操作，中標利率持平在2.85%，當月MLF到期規模為1000億，實現淨投放1000億元。董希淼稱，一般而言，MLF如果未變，LPR調整的可能性較小。此外，3月份人行也未進行降準等操作，銀行資金成本未有顯著變化，壓縮加點的空間和動力不足。

東方金誠則認為，當前仍處於經濟下行壓力期，未來通過LPR報價下調來降低企業融資成本仍有空間。另外，為遏制樓市下滑勢頭，下一步通過5年期以上LPR報價下調、較大幅度降低個人住房貸款利率也將是政策的一個發力點。

責任編輯：蒯宇澄

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