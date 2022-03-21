【內地疫情】梁萬年：疫情遠未結束 要堅持「動態清零」總方針

內地新冠肺炎疫情持續，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，當前疫情從全球來看仍然處於大流行期，遠未結束。中國強調堅持「外防輸入，內防反彈」總策略及「動態清零」總方針，是要鞏固來之不易的防控成效，在這個時候不能有松絲毫的松懈和麻痹。此外，他認為，Omicron等同於「大號流感」的結論仍為時尚早。

梁萬年接受央視訪問時指出，近一星期，全球新冠肺炎新增確診病例再次出現反彈，其中40%以上集中在中國周邊國家和地區，外防輸入壓力持續增大。本土疫情亦發展快速，多省面臨同時段多地發生以Omicron變異株為主的疫情防控局面，防控形勢嚴峻複雜。另外，由於公眾產生大流行已經結束等誤解，加上中國一直以來整體防疫效果較好等原因，一些地方政府和公眾難免產生麻痹松懈情緒。

梁萬年解讀「動態清零」兩層含義

他續指，堅持總策略總方針，就是要鞏固來之不易的防控成效。中國兩年多的這種防控實踐，已形成一套防控理念、策略和具體打法，有效保護人民生命和健康，亦有效平衡經濟社會發展和疫情防控的關係，在這方面取得的成績來之不易，必須倍加珍惜，在這個時候不能有松絲毫的松懈和麻痹。

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梁萬年表示，堅持動態清零的總方針，除了要快速發現疫情，處理疫情，還要做到精準，用最小成本取得最大效益。

他指出，動態清零有兩層含義，一是理想狀態，社會面沒有病人，但新冠病毒的獨特性決定了暫時無法做到。而第二層是一旦發生疫情，可以快速識別處置，切斷傳播鏈斷，社會面總體上就會向動態清零逐漸邁進。如果不追求動態清零，社會面的傳播就會持續性連接起來，形成規模性反彈。

新冠等同大號流感的定論為時尚早

至於到底是學西方的那種「躺平」，抑或堅持中國的動態清零，梁萬年表示，習近平總書記作出了明確要求，應該毫不動搖地執行。

此外，一些公眾和學者提出，Omicron變異株導致的新冠等同於「大號流感」，梁萬年認為，下此結論為時尚早。因為Omicron的傳播力、對人類健康的危害比普通流感要高。可能對某一個個體來說，感染後出現重症的概率在下降；但是放到群體來看，它的傳播力快，短時間內感染率高，感染人群的絕對數就大，重症和死亡的發生絕對數就會高。這對一個社會、一個國家來說，就是大的危害。

梁萬年說，雖然新冠病毒的危害仍不容小覷，但值得高興的是，在和它鬥爭的過程當中，人類隨著科技的發展逐漸也在掌握一些有效的武器，比如疫苗接種、特效藥的加快研發，包括中醫藥在抗擊冠病中也起到了重要的作用。

責任編輯：易燕丹

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