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【內地疫情】深圳今「解封」 鴻海：深圳龍華、觀瀾廠已基本恢復生產

經濟脈搏 12:35 2022/03/21

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深圳完成3輪全民核酸檢測後，基本實現社會面清零，今日起陸續「解封」。鴻海公告稱，已基本恢復深圳園區的生產營運。

深圳今日起，公共交通、地鐵全面恢復運行，但社區與公共場所管控仍需加強，社區小區進出須憑48小時核酸檢測陰性證明，非生活必需密閉場所、學生兒童託管機構仍然暫停開放，餐飲堂食須實施人流限制，不舉辦大型活動，嚴控群聚。

不過，福田區尚未實現社會面動態清零的部分區域，繼續實行管控措施，包括暫停堂食，社區小區、城中村等實行封閉式管理，以及繼續區域交通臨時管制等。

配合防疫暫停營運一周 

鴻海科技集團（台：2317）今日（21）指出，依照《深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部通告》，鴻海在深圳龍華、觀瀾等主要園區，在遵守防疫政策，嚴格落實疫情防控的前提下，已基本恢復正常工作秩序和生產經營。

公告稱，3月14日，鴻海位於中國深圳子公司，富泰華工業（深圳）有限公司、深圳市裕展精密科技有限公司、深圳富聯富桂精密工業有限公司、三贏科技（深圳）有限公司、深圳富泰宏精密工業有限公司等，配合當地政府新冠疫情防疫工作，即日起暫停營運，實際復工時間待當地政府通知。

對於停產的影響，富士康方面早前表示，公司因有其他備援廠區，已進行必要之生產調配，以降低對公司營運影響。

據富士康方面，鴻海在中國大陸共有40餘個園區，所在城市有深圳、鄭州、成都、太原、天津、崑山、晉城、煙台、武漢等。

根據摩根士丹利的預估，鴻海約25%的總產能位於深圳龍華和觀瀾，這兩個園區皆有處理四大產品線，包括iPhone、個人電腦/筆記本電腦、網絡及組件，但關鍵產品的主要生產分佈在中國大陸各地，如鄭州（佔iPhone生產近60%）、成都（佔個人電腦/筆記本電腦生產超過70%）、南寧的網絡設備等。

深圳：基本實現社會面動態清零 有序恢復社會生產生活秩序

【內地疫情】深圳封村無家可歸 外賣騎手露宿街頭

責任編輯：蒯宇澄

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