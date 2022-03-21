能量飲研發30年能預防新冠？深圳監管部門立案調查

近日深圳一家公司公眾號發文，聲稱出品的一款新冠能量飲可預防新冠肺炎，並稱鐘南山基金會推薦，30年時間研發。上週日（20日），廣東省鍾南山醫學基金會工作人員表示，他們未授權，深圳市場監管局表示已接到舉報，目前正在調查。

據北京青年報，上週六（19日），深圳市悅神健康管理公司公眾號發文稱，該公司推出一款新冠能量飲產品，可防新冠肺炎。文章顯示，該產品為「全球首款防新冠特膳食品」，具有「未病先防、已病防變、愈後防復發」的功效。文章還稱，該食品由5名國藥大師，經30年研發。目前，該文章已經刪除。

被宣傳成研發大師之一的吳姓人士在接受媒體採訪時表示，他曾被安排和其他四名專家一起出過一個藥方，但對之後的情況並不了解。

枇杷膏加中藥液

報道引述該公司客服表示，其產品主要是枇杷膏加了一點中藥液，主要是清肺潤肺。沒啥副作用，所以做成了特膳食品，而不是藥品。

客服稱，目前該產品已經上市，根據不同拿貨等級在每盒400元到588元之間，但目前只能通過加客服微信來購買。在宣傳中，商家還打出「財富風暴，招商、團購火熱進行中……」的語句。

此事一出，就遭到了網民嘲諷：「竟能30年前就預見到了新冠」。

週日，龍崗區市場監管局工作人員表示，已接到舉報，目前正在調查。廣東省鍾南山醫學基金會工作人員表示，他們未授權，雙方也沒有捐贈關係，已報法律顧問處理。

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責任編輯：袁瑋婧