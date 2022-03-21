輝瑞新冠藥首批進口逾2萬盒 送往吉林抗疫前線

內媒報道，首批2.12萬盒輝瑞新冠病毒治療藥品早前已在上海完成清關工作，正送往吉林省長春市抗疫前線。

據上海海關周一（21日）透露，該批次新冠病毒藥品「奈瑪特韋/利托那韋片」Paxlovid），係由比利時空運抵達上海浦東機場，3月17日夜22時30分，經上海外高橋保稅區海關驗放後，辦結全部進口通關手續，火速運往全國抗疫一線。

據相關媒體發布稱，3月20日清晨5點多，滿載輝瑞新冠病毒治療藥物的運輸專車從中國醫藥大興物流中心出發，駛向吉林省長春市，藥物到達後將立即送往抗疫前線。

這是該種藥物被納入最新版新冠肺炎診療方案後全國的首批進口。國家藥監局根據藥品管理法相關規定，按照藥品特別審批程序，今年2月11日進行應急審評審批，附條件批准「Paxlovid」進口註冊。 3月15日，國家衞健委發布的新版診療方案顯示，國家藥監局批准的利托那韋片（Paxlovid）特異性抗新冠病毒藥物被寫入其中。

服用簡單 較早控制病毒複製

對於新的抗病毒藥物，國務院聯防聯控機制臨床救治專家組成員、復旦大學附屬中山醫院重症醫學科主任鐘鳴感到很期待。他說，從國外的臨床研究來看，這種藥物的臨床效果還是挺令人振奮的，口服藥實施起來也比較簡單，是一種很讓人期待的治療方式。

鐘鳴解釋，在患者治療過程中，抗病毒治療越早開始效果越好，能夠儘早把病毒複製控制在早期範圍，這樣，無癥狀感染者就不會發展成輕型病例，輕型病例也不會發展成普通型，更不會發展成為重型患者。

責任編輯：蒯宇澄

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