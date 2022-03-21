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廣西湖北多地房貸首付比例下調 3月房貸利率創近3年最大单月降幅

經濟脈搏 15:43 2022/03/21

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貝殼研究院今日（21日）發佈的數據顯示，3月房貸利率創2019年以來月度最大降幅，房貸環境趨於寬鬆。在其監測的103個重點城市中，有82城房貸主流利率下調。近月，廣西、湖北多地出台公布公積金新政，包括降低二套房首付比例、提高貸款額度等。

今日，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈，3月貸款市場報價利率(LPR)為：1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.6%，均與上月持平。

20城主流首套房貸利率低於5%

據中新經緯報道，雖然LPR按兵不動，但貝殼研究院發佈的重點城市主流房貸利率數據顯示，3月份，中國103個重點城市主流首套房貸利率為5.34%，二套利率為5.60%，分別較上月回落13個、15個基點，降幅較上月分別擴大4個、6個基點。

其中，成都首套房貸款利率本月下調69個基點，下降幅度最大，二套房貸利率降低34個基點。此外，蘇州、深圳、上海等20城主流首套房貸利率低於5%；蘇州首套利率為4.65%，在重點城市中最低。

據貝殼研究院監測，3月103個重點城市房貸平均放款周期減少至34天，較上月縮短4天，接近2020年三季度的最快速度。目前近五成的城市放款周期不足一個月，19城放款周期低於20天，其中13城位於長三角區域。

此外，新華財經報導，19日，廣西壯族自治區市場利率定價自律機制召開會議，商定下調部分城市房貸首付比例：在南寧市區已擁有一套住房的，再次購買普通商品住房的商貸最低首付比例由40%調整為30%，北海、防城港首次購買普通商品住房的商貸最低首付款比例由25%調整為20%。

多城下調商業貸款首付比例

事實上，今年以來各地穩樓市政策頻出，其中最受外界關注的是商業貸款的鬆動。從各地政策來看，多城下調了商業貸款首付比例，另一方面，首套房認定標準有所放寬。廣西南寧、廣東中山、山西晉中、湖北宜昌、四川自貢等多地先後出台發佈公積金新政，明確放寬公積金申請發放政策。

其中菏澤、重慶、贛州、溫州、南通等11個城市降低了商業貸款首付比例，最低降至20%；而鄭州則打響商業貸款「認貸不認房」第一槍，對擁有一套住房並已結清相應購房貸款的家庭，金融機構執行首套房貸款政策。

財聯社引述億翰智庫一位研究員分析，「商業貸款鬆動是具有實質效果的政策，尤其鄭州取消認房又認貸具有標誌性意義，對其他城市放寬調控政策提供了有效借鑑。」

該研究員表示，「預計後續限貸和限購將繼續不同程度放寬，以支持剛需和改善需求充分釋放，地方將充分利用因城施策的空間。具體而言，一線和核心二線城市難有放鬆，鬆動主力將在普通二線以及以下城市展開。」

鄭州樓市新政出台：引導金融機構下調住房貸款利率 放鬆首套房認定

3月LPR按兵不動連續兩月持平 料未來仍有下調空間

責任編輯：袁瑋婧

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