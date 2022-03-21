【內地疫情】深圳復工復產首日 打工仔逼爆地鐵上班 早餐貨架被掃空

深圳基本實現社會面清零，今日（21日）起有序恢復社會生產生活秩序，公共交通、地鐵全面恢復運行。解封首日，有民眾放煙花慶祝，市內多個地鐵站在早上繁忙時段擠滿人，賣早餐的貨架亦幾乎被掃空。深圳市疫情防控指揮部通報，市內疫情防控形勢依然嚴峻，但總體可控，要繼續加強社會面疫情防控。

網傳圖片顯示，踏入淩晨零時，深圳多處地方有市民燃放煙花慶祝解封。市內多個住宅小區仍燈火通明，甚至有人在露台高唱《我和我的祖國》。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

另隨著各區精準管控措施結束，大批民眾今日起恢復外出上班，其中不乏扛著電腦回公司的市民。在便利店內，多款早餐類食品已經售罄，貨架幾乎被掃空。地鐵亦迎來早上的人流高峰，不僅車廂裏擠滿人，月台和樓梯都水洩不通，有部分地鐵站出入口甚至排起長龍，需由保安人員在場維持秩序。

深圳地鐵隨後發公告稱，關注到乘客反饋早高峰部分區段候車時間較長的問題，已根據客流情況動態調整運力，今早7時50分至9時，已陸續在1、2、3、5號線加開近20列地鐵列車載客運行，以便於乘客快速通行。後續將視客流情況繼續調整運力，為乘客出行不便深表歉意。

深圳市疫情防控指揮部通報，市內疫情防控形勢依然嚴峻，但總體可控，要繼續加強社會面疫情防控，以及社區小區管控，進出須憑48小時核酸檢測陰性證明，非生活必須的密閉場所繼續暫停開放，餐飲堂食須實施人流限制，進出各類公共場所和乘坐公共交通工具等，都要有陰性檢測證明。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁