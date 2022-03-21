  • 23°C
香港時間 : 2022321日 (一) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美印太司令：中國把至少3個南海人工島完全軍事化

國情動向 15:42 2022/03/21

分享：

美國印太司令部司令阿奎利諾指，中國已將至少3個位於具主權爭議的南海的人工島完全軍事化，部署反艦和防空導彈系統、激光和干擾設備，以及戰機武裝。他批評中國咄咄逼人的舉動，正威脅周邊所有國家。北京曾指，中方在自己領土內進行建設，絕對合理和合法，也不會影響任何國家。

阿奎利諾周日（20日）受訪時披露，中國在美濟礁、渚碧礁和永暑礁上建造導彈庫、飛機庫、雷達系統和的其他軍事設施似乎已經完成，但是否會在其他地區繼續建造軍事基礎設施還有待觀察。「這些島嶼的功能是將中國的進攻能力擴大到其大陸海岸之外...任何飛越有爭議水道的軍用和民用飛機都可以輕易進入中方控制島嶼的導彈系統的射程之內。」

他批評這些懷有敵意的行動與中方過去保證「不以他國為目標」、「沒追求軍事化的意圖」形成鮮明對比。這是中國展示軍力的一部分，不利地區穩定。

報道指，阿奎利諾當日在美國海軍偵察機上接受美媒的採訪，該偵察機在南海南沙群島的前哨附近飛行。期間，多次受到中國方面的警告，說「非法進入了中國領土，並命令飛機駛離」。美軍巡邏機未理會警告，並以無線電回話稱「具有主權豁免權，在任何沿海國家的國家領空之外進行合法的軍事活動。」

當巡邏機在中國佔有的珊瑚礁附近低至1.5萬英尺時，一些珊瑚礁在屏幕顯示器上看起來就像小城市，有多層建築、倉庫、機庫、海港、跑道和據阿奎利諾說是雷達的白色圓形結構。在永暑礁附近，可以看到有40多艘不知名的船隻停泊。

中美密集外交 「習拜會」後駐美大使秦剛唔美副卿

【中美角力】習拜通話前 據報中國航母山東號穿越台海（更新版）

中美戰機東海近距離接觸 美軍司令：殲-20飛得相當專業

美稱俄羅斯要求中國提供軍事援助 京：虛假信息

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 軍事 南中國海 海軍 戰機 美國 中國 中美關係

上一篇文章

外交部：中國決定向烏克蘭新增1000萬元人道主義援助

下一篇文章

【烏克蘭局勢】秦剛：中方反對戰爭 不向任何一方提供武器彈藥
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

外交部副部長樂玉成：對俄制裁越來越離譜 不能把全球化「武器化」
外交部副部長樂玉成：對俄制裁越來越離譜 不能把全球化「武器化」
王毅談聯合國涉烏決議 中方投棄權票是負責任做法
王毅談聯合國涉烏決議 中方投棄權票是負責任做法
中美元首「雲會晤」 央視解讀：傳遞三大訊號
中美元首「雲會晤」 央視解讀：傳遞三大訊號
【烏克蘭局勢】秦剛：中方反對戰爭 不向任何一方提供武器彈藥
【烏克蘭局勢】秦剛：中方反對戰爭 不向任何一方提供武器彈藥
談俄烏衝突、制裁啟示 鄭永年：中國應更加開放
談俄烏衝突、制裁啟示 鄭永年：中國應更加開放
王毅：中方立場客觀公允 站在歷史正確的一邊
王毅：中方立場客觀公允 站在歷史正確的一邊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款