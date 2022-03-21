美印太司令：中國把至少3個南海人工島完全軍事化

美國印太司令部司令阿奎利諾指，中國已將至少3個位於具主權爭議的南海的人工島完全軍事化，部署反艦和防空導彈系統、激光和干擾設備，以及戰機武裝。他批評中國咄咄逼人的舉動，正威脅周邊所有國家。北京曾指，中方在自己領土內進行建設，絕對合理和合法，也不會影響任何國家。

阿奎利諾周日（20日）受訪時披露，中國在美濟礁、渚碧礁和永暑礁上建造導彈庫、飛機庫、雷達系統和的其他軍事設施似乎已經完成，但是否會在其他地區繼續建造軍事基礎設施還有待觀察。「這些島嶼的功能是將中國的進攻能力擴大到其大陸海岸之外...任何飛越有爭議水道的軍用和民用飛機都可以輕易進入中方控制島嶼的導彈系統的射程之內。」

他批評這些懷有敵意的行動與中方過去保證「不以他國為目標」、「沒追求軍事化的意圖」形成鮮明對比。這是中國展示軍力的一部分，不利地區穩定。

報道指，阿奎利諾當日在美國海軍偵察機上接受美媒的採訪，該偵察機在南海南沙群島的前哨附近飛行。期間，多次受到中國方面的警告，說「非法進入了中國領土，並命令飛機駛離」。美軍巡邏機未理會警告，並以無線電回話稱「具有主權豁免權，在任何沿海國家的國家領空之外進行合法的軍事活動。」

當巡邏機在中國佔有的珊瑚礁附近低至1.5萬英尺時，一些珊瑚礁在屏幕顯示器上看起來就像小城市，有多層建築、倉庫、機庫、海港、跑道和據阿奎利諾說是雷達的白色圓形結構。在永暑礁附近，可以看到有40多艘不知名的船隻停泊。

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責任編輯：陳建錫