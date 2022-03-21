東航載132人客機在廣西墜毀 習近平指示全力搜救（有片）

東方航空公司一架載有132人、從昆明飛廣州客機今日（21日）下午在廣西梧州藤縣墜毀，並引發山火。中共總書記習近平作出重要指示，要求全力組織搜救，妥善處置善後，加強民航安全隱患排查。民航局啟動應急機制，安排工作組赴現場。東航宣布停飛同系列波音737-800客機，稱將積極配合調查。

出事的東航客機航班編號MU5735，屬波音737-800，下午約1時15分在昆明起飛，預計3時左右抵達廣州白雲機場。內媒取得飛行數據指，客機原本保持8,869米高度巡航，下午2點19分時高度驟降，速度從約每小時845公里開始下滑，約2分鐘後信號從雷達上消失，同時與地面失聯。

國家民航局下午4時30分發出新聞稿指，已確認客機墜毀，機上共132人，包括旅客123人、機組9人。已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。廣西應急廳、梧州消防支隊等亦證實消息，並派人前往救援。東航開通家屬應急專線並派出工作組，又把官網、APP介面改為灰色，該公司股價美股盤前一度瀉逾18%。

習近平隨後作出重要指示，央視新聞報道，習驚悉東航失事，要立即啟動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後。國務院委派領導靠前協調處理，盡快查明事故原因，舉一反三，加強民用航空領域安全隱患排查，狠抓責任落實，確保航空運行絕對安全，確保人民生命絕對安全。

內地社交平台流傳少量據稱墜機現場的影片，顯示現場屬山區，有疑似客機殘骸散落在地，部分印有東航標誌，而遠處亦見到現場冒起大量濃煙及火光。

有媒體指，此次事故可能是中國近年來最嚴重的空難之一，過去幾十年裡，由於使用較新的飛機、採取更嚴格的空中管制，中國維持了相對安全的飛行記錄。

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責任編輯：陳建錫