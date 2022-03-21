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載132人從昆明飛廣州 東航客機在廣西墜毀（有片）

社會熱點 17:03 2022/03/21

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東方航空公司一架載有132人、從昆明飛廣州客機今日（21日）下午在廣西梧州藤縣墜毀，並引發山火。民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場，當地應急部門亦已派出救援隊伍。

出事的東航客機航班編號MU5735，屬波音737-800NG，下午約1時15分在昆明起飛，預計3時左右抵達廣州白雲機場。內媒取得飛行數據指，客機原本保持8,869米高度巡航，下午2點19分時高度驟降，速度從約每小時845公里開始下滑，約2分鐘後信號從雷達上消失，同時與地面失聯。

國家民航局下午4時30分發出新聞稿指，已確認客機墜毀，機上共132人，包括旅客123人、機組9人。已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。廣西應急廳、梧州消防支隊等亦證實消息，並派人前往救援。東航已將官網、APP介面等改為灰色，該公司股價在美股盤前急瀉逾18%。

內地社交平台流傳少量據稱墜機現場的影片，顯示現場屬山區，有疑似客機殘骸散落在地，部分印有東航標誌，而遠處亦見到現場冒起大量濃煙及火光。

有媒體指，此次事故可能是中國近年來最嚴重的空難之一，過去幾十年裡，由於使用較新的飛機、採取更嚴格的空中管制，中國維持了相對安全的飛行記錄。

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責任編輯：陳建錫

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意外事故 波音 山火 航空 昆明 廣州

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【東航墜機】cctv拍下疑似事故瞬間 客機垂直掉落（有片）

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