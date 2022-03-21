【東航墜機】墜毀客機為波音737-800系列  機齡僅6.8年

一架東航搭載133人的波音737客機，今日（21日）下午在廣西梧州藤縣發生事故，並引發山火，目前傷亡情況未明。據報道，執飛此次航班的飛機為波音737-800系列，機齡僅6.8年。

這架飛機是從昆明飛往廣州的MU5735航班，多個航班動態軟件顯示，這架飛機13時15分從昆明長水機場起飛，在飛往廣州的途中，於廣西梧州上空「失聯」。

目前，已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。救援隊伍正趕赴現場。民航局啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。

737MAX在中國尚未恢復運營

飛常準APP數據顯示，14點20分，MU5735航班高度為8869.68米，最後消失14點22分高度為1333.5米，短短2分鐘時間，航班下降7500多米。

此次事故可能是中國近年來最嚴重的空難之一，根據民航資源網顯示數據，在此之前，中國民航已安全運行4227天（約11年半）。

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據內媒報道，執飛此次航班的飛機為波音737-800系列，隸屬東航雲南公司，機齡僅6.8年，2015年6月交付，並非老飛機。這架飛機共有162個座位，包括12個公務艙，及150個經濟艙座位。

波音737飛機為波音公司生產的雙發窄體客機，於1967年取得美國聯邦航空局型號合格證，先後生產多個系列的飛機。其中包括737-700系列、737-800系列，以及737-7，737-8，737-9和737-10等。

在此之前，因連續發生兩次墜機事故，737-8飛機（也稱737MAX）被包括中國在內的多個國家停飛，目前在陸續復飛中。

不過，此次發生事故的是737-800系列飛機，737MAX在中國尚未恢復運營。

載132人從昆明飛廣州 東航客機在廣西墜毀（有片）

責任編輯：蒯宇澄

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