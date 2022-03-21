細數中國近代嚴重空難 最近一次客機墜毀在12年前

中國過去曾發生多次嚴重空難，但近年隨著飛行安全及技術的改善，在本次東航墜機事故前，中國已超4,000日無發生過任何空難，最近一次要數到2010年。

中國近代的嚴重空難：

1988年1月18日，西南航空公司伊爾-18-222飛機執行北京-重慶航班任務時，在重慶機場附近墜毀，108人遇難。

1988年10月7日，山西航空IL14飛機嚴重超載墜毀，造成機組4人，旅客38人，地面2人共44人遇難。

1989年8月15日，東方航空AN24飛機在上海起飛離時，右邊引擎突然失靈， 機組6人，旅客28人共34人遇難。

1990年10月2日，北京亞運會期間，一架從廈門飛往廣州的廈門航空公司的波音737飛機在起飛后遭劫持，在白雲機場迫降時，接連撞上停在機場跑道上的一架波音707和一架波音757，最終導致128人遇難，三架飛機報廢。

1992年7月31日，中國通用航空公司由南京飛往廈門的GP7552航班起飛時衝出跑道，在距機場約600米處失事，107人遇難，19人受傷。

1992年11月24日，南方航空公司波音737-2523飛機由廣州飛桂林，在廣西陽朔縣粉碎性解體，141人遇難，是中國民航史上最嚴重的一次空難。

1993年7月23日，西北航空公司BAe146型2716飛機執行銀川至北京航班任務，在銀川機場起飛時衝入水塘，54人遇難。

1994年6月6日，中國西北航空公司圖-154型2610號飛機，執行西安-廣州2303號航班任務，在陝西省長安縣鳴犢鎮墜毀160人遇難。

2000年6月22日，武漢航空公司一架客機在武漢郊區墜落，將漢江南岸一泵船撞毀，船上7人加上機上42人，共49人遇難。

2002年5月7日，北方航空公司一架麥道82飛機在大連附近海域墜毀，103名乘客和9名機組全部遇難。

2010年8月24日，河南航空公司一架B3130號ERJ-190型客機在伊春林都機場跑道提前接地墜毀，客機斷成兩截，部分乘客甩出機艙，42人遇難。

責任編輯：陳建錫