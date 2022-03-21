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蘇炳添圓夢！國際田聯認證中國接力隊奧運銅牌

社會熱點 18:20 2022/03/21

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國際田聯正式確認，英國選手烏查（Chijindu Ujah）因違反禁藥守則，在東京奧運獲得男子4x100米接力銀牌的英國隊被取消成績，原本贏得銅牌的加拿大改獲銀牌，屈居「梗頸四」的中國隊遞補獲銅牌，創造此項目歷史最佳成績，亞洲飛人蘇炳添也實現奧運獎牌夢。

在去年舉行的東京奧運會男子4×100米接力決賽中，意大利隊獲得金牌。由蘇炳添、謝震業、吳智強及湯星強組成的中國男子接力隊，跑出37秒79的成績，以第四名衝線。

原本獲得銀牌的英國隊，成員烏查的兩個檢測樣本皆對禁藥呈陽性反應。國際體育仲裁法庭2月18日宣布，烏查被裁定違反反興奮劑規則，英國的男子接力銀牌將被取消，改由第3、4名的加拿大、中國遞補銀、銅牌。

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國際田聯現時已更新官網信息，中國田徑運動員蘇炳添、謝震業、吳智強、湯星強的個人頁面中，均被標注為奧運銅牌得主，認證了中國隊在東京奧運會上的成績。

湯星強隨後在微博表示，「很高興能夠看到國際田聯確認將這枚寶貴的奧運會銅牌補發給我們。一直難忘去年夏天的東京之旅。今年有很多重要的比賽，我們也會努力做最好，謝謝大家對我們的支持。」

東奧會英國選手B瓶尿樣陽性 蘇炳添領銜的接力隊有望獲銅牌

蘇炳添有望圓夢？英百米接力選手藥檢陽性 中國隊或獲銅牌（組圖）

責任編輯：易燕丹

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