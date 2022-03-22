習拜通話後沒多久 布林肯宣布對施加壓迫中國官員實施簽證限制

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周一（21日）宣布，對試圖恫嚇、騷擾、壓迫異議與維權人士的中國官員祭出簽證限制措施，呼籲中國政府停止跨國鎮壓行為。但他未有公布受制裁官員人數或名單。布林肯這一聲明發出，據中美元首通話僅過去3天。

在北京，外交部曾多次否認美國對於人權的指控，並指美國以人權為武器公然干涉別國內政。

中國多次否認人權指控

布林肯聲明（附原文）指出，美國對被認為負責或涉及在中國境內外壓迫宗教人士、少數民族、異議人士、維權人士、新聞記者、勞工組織者、公民社會組織者，以及和平抗議人士的中共官員實施簽證限制措施。

布林肯指出，美國反對中共官員騷擾、恫嚇、監控與綁架少數民族的作為，包括鎖定逃亡海外尋求安全人士、為弱勢族群發聲的美國公民。

布林肯敦促北京停止跨國壓迫行徑，包括讓維吾爾裔的美國社運人士，抑或是為美國人服務的維吾爾族人噤聲，例如透過拒絕讓他們在中國的家人出境。他也呼籲中方停止在新疆進行種族滅絕與違反人道罪、在西藏實施壓迫性政策、壓迫香港基本自由，以及在中國其他區域進行人權侵犯等作為。

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他強調，美國將繼續與國際社會合作，推動追究在中國、美國和世界其他地方發生的暴行和侵犯人權行為負責的中國官員的責任。

美國總統拜登（Joe Biden）18日與中國國家主席習近平進行視訊通話，討論中美關係和烏克蘭局勢等共同關心的問題。美中領導人通話才過3天，布林肯就宣布對中國官員的簽證限制措施，時機點頗耐人尋味。

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責任編輯：尹航

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