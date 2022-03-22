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【東航墜機】劉鶴及王勇夜赴廣西指導救援 波音：為協助調查做好準備

國情動向 10:40 2022/03/22

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中國東方航空一架載有132人的波音737客機，周一（21日）下午在廣西梧州墜毀。在國家主席習近平作出指示全力組織搜救後，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴和國務委員王勇，當晚率有關部門趕赴廣西梧州，指導救援、善後及事故原因調查工作。

波音官方微博表示，正與東航開展合作，以向他們提供支持。同時，波音正與美國國家運輸安全委員會保持聯繫，技術專家也為協助中國民航局開展調查做好準備。

另外，波音首席執行官Dave Calhoun表示，已提供技術專家全力支持，協助東航調查。Calhoun在給員工的郵件中表示，對事件深表悲痛；強調波音每一步都致力於「安全、透明和誠信」。

美任命調查員參與墜機調查

美國國家運輸安全委員會（NTSB）則稱，已任命一名高級航空安全調查員，作為美國認可的代表參與墜機調查。來自波音、CFM和聯邦航空管理局的代表，將擔任技術顧問。CFM是通用電氣和賽峰（Safran）的飛機引擎合資公司。

東航載132人客機在廣西墜毀 習近平指示全力搜救（有片）

【東航墜機】墜毀客機為波音737-800系列  機齡僅6.8年

東航客機失事後，中國民航局要求，各地區、各單位要切實加強民航領域安全隱患排查，舉一反三，從飛機保養維修情況、飛行天氣情況、人員資質、操作技能、空防安全等方面，立即、全面排查隱患。

空管部門要加強氣象預報和現場天氣變化的及時通報，配合機組把好天氣關；遇有危險天氣、邊緣天氣，要及時預警，協助機組做好處置。

責任編輯：林佩怡

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