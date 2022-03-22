【內地疫情】新增4594本土病例 上海近900宗創新高

內地昨日（21日）新增2281宗本土新冠肺炎確診、2313宗無症狀感染，合共4594宗本土病例，吉林仍佔超過半數，曾下令一周內動態清零的吉林市續增約1000宗；上海迫近900宗創單日新高，幾乎都是無症狀感染。副總理孫春蘭到長春市視察，她要求採取更堅決果斷的措施，迅速阻斷傳播，如期實現社會面清零目標。

國家衛健委公布數字，新增本土病例包括吉林1902宗（長春市1437宗、吉林市438宗）、福建110宗、遼寧67宗、黑龍江43宗、上海31宗、山東25宗、廣東25宗（深圳市23宗）、江西14宗等。無症狀感染包括上海865宗、吉林563宗（吉林市558宗）、河北212宗、山東184宗、遼寧183宗等。

上海今日（22日）上午舉行新聞發佈會，市衛健委指，已經啟動應急預案，迅速擴增了集中隔離收治床位，當地已啟用一些後備醫療機構，如周浦醫院等來集中隔離收治。會上又指當地物資供應充足，有市民買不菜，主要是平台配送力量跟不上訂單增長。對網傳浦東北蔡鎮超8000多人確診，衛健委指消息不實。

孫春蘭：採取更果斷措施

另外，孫春蘭昨到長春市疫情防控指揮部指導工作，再次前往九台區，就社區防控、陽性感染者轉運、核酸檢測等情況進行調研，並探望前線工作人員。 孫春蘭指，要從嚴從緊落實防控，採取更加堅決果斷的措施，用最快時間撲滅疫情。她又要求各縣市區優化工作流程，下決心把風險人員全部及時轉運出來。

吉林省委書記景俊海當晚連夜召開全省疫情防控工作專題會指，必須堅持與時間賽跑、咬緊牙關，以最快速度實現社會面清零目標。他要求對建築工地、外地滯留人員居住旅館等精準實施「敲門」行動，確保一個不漏；加快推動「清倉」行動，深挖房間資源，嚴格驗收隔離板房，確保風險人員應隔盡隔。

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責任編輯：陳建錫