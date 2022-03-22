【東航墜機】墜毀地附近村民：飛機殘骸到處都是 掛滿樹枝 

內地發生嚴重空難，東航一架波音737客機昨（21日）由昆明飛往廣州時，於廣西梧州上空失聯，機上人員共132人。目前，已確認該飛機墜毀。墜毀地附近村的村民形容，客機墜落在莫埌村一處山谷，客機殘骸到處都是，掛滿了附近的樹枝，現場幾乎看不到遇難者的遺體。

村民形容：看不到完整飛機 都散掉了

客機墜機地點為梧州市藤縣埌南鎮莫埌村。公開資料顯示，莫埌村地處丘陵，地勢南高北低。附近村民說，莫埌村人口較少，只有三四百人。與莫埌村相鄰的是律村，有上千人。多位律村村民說，律村居民點距離墜機地點大概四五公里。3月21日14時許，他們先聽到幾聲飛機的轟鳴聲，便傳來巨大聲響，之後天空冒起煙霧。

根據多位村民講述，不少律村村民目睹了客機墜落的過程，親眼看見客機幾乎垂直掉了下來，當看到客機快速往下掉時，就預感到客機要出事了。一位律村村民稱，此前網絡流傳飛機近乎垂直般墜落的視頻是真實的。當日14時30分左右，客機掉落一事便在當地傳開，部分當地村民前往事發地查看。

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多位律村村民稱，根據前往事發地看過的村民透露，客機墜落在莫埌村一處山谷，客機殘骸到處都是，掛滿了附近的樹枝，現場幾乎看不到遇難者的遺體。客機墜落後引起山火，燒毀了莫埌村一些果樹。由於墜落地點遠離居民點，沒有造成村民受傷或民房受損。

據錢江晚報此前報道，3月21日14時30分左右，莫埌村村民梁金峰突然聽到巨大的聲響，接著山火迅速燒起來。他發現燒的正是自家的果場。

梁金峰（化名）在當地經營一家農業合作社，見情況緊急，他趕緊叫了人一起去救火。他說，現場都看不到完整的飛機，能看到的部分都「散掉了」。

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責任編輯：尹航

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