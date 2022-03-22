內地學者：今年中國人口或將見頂 面臨三大需求側挑戰

中國社會科學院原副院長、央行貨幣政策委員會委員蔡昉表示，去年中國人口逼近「零增長」，2022年完全有可能達到中國人口的峰值。他又稱，從中國經濟發展階段和人口轉變來看，中國正面臨三大需求側挑戰，需要轉向消費需求拉動的經濟增長模式。

據《澎湃新聞》報道，蔡昉上周五（18日）在《財經智庫》全球經濟信心指數發布會上表示，從第七次全國人口普查到2021年的人口數據，都在不斷突破預期，去年中國人口的增長率為0.34‰（千分之），已經接近零增長，2022年也完全有可能達到中國人口的峰值。

另據《第一財經》梳理報道，今年來中國已有21個省份發布2021年常住人口數據，其中有16個省份發布去年出生人口相關數據。這16個省份中，有七個省份的人口自然增長率為負。

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蔡昉稱，中國經濟增速正回歸潛在增長率；儘管疫情導致的供給衝擊仍然存在，但最嚴峻的時刻已經過去。至於從中國經濟發展階段和人口轉變來看，中國正面臨三大需求側挑戰。

第一個挑戰是經濟增長的「供給側驅動因素」與「需求側拉動因素」的匹配。他指出，此前以為預測的潛在增長率已經考慮到勞動年齡人口負增長因素，預期可以實現目標。但沒有料到人口峰值會提前到來，需求因素能否支撐增長潛力成為嶄新的挑戰。

第二個挑戰是宏觀經濟需求因素的結構轉換。蔡昉認為，過去「三架馬車」中，出口、投資起到主要拉動經濟的作用，今後需要轉向消費需求的拉動，要更加依靠消費。人口負增長將伴隨著消費收縮，三個效應（人口總量、年齡結構、收入分配效應）中前兩者不可逆轉，需要在第三種效應有所作為。

第三個挑戰是經濟復蘇措施與長期增長政策的相互適應，保市場主體也要與保民生協同銜接，供給側復蘇政策和需求側復蘇政策應該同時使用。

責任編輯：易燕丹

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