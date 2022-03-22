【東航墜機】中外專家解構原因 技術故障與否各有看法

東航MU5735客機墜機震驚全國，綜合內媒專訪，專家普遍認為客機在良好天氣下失事兼垂直墜落的情況罕見，對事故細節、環境因素及潛在可能作出分析。

中國航空器擁有者及駕駛員協會理事柯玉寶指，從技術角度上看，飛機在巡航階段突然短時間下降這麼大高度，幾乎直上直下，比較大的可能性是機械故障，「應該是水準尾翼發生了問題，飛機的機翼、負翼或者方向度發生問題，都不會造成這種現象」。他提到，飛機起飛、降落操作過程比較複雜，人為出錯的地方也最多，而巡航階段一般不應該出現這種事故。天氣不能說100%沒有關係，但雷擊也好，雷暴也好，仍有處置時間，不會在短時間下降這麼大的高度。

柯指，一般情況下，如果空中遇到特殊情況，機師2分鐘之內是有機會向地面報告的，目前未聽說MU5735有沒有向空管部門報告，不知道是不是與地面溝通過。他認為事故與波音737系列的安全問題無直接關係，出事的737-800與此前多國禁飛的737max非同型號，之所以大家有這種想法，主要是事出突然。

學者：飛機可能喪失動力

「沒有求救信號，在空中沒有煙霧，以垂直姿態墜落，這是極其極其罕見的情況。」航空雜誌Air Transport World前總编Geoffrey Thomas指，客機完成一次飛行任務，會經過起飛、巡航和進近降落三個階段。 傑弗里指出，據飛行記錄可見，MU5735迅速下墜的時刻和高度，正處於從巡航階段轉入向機場進近階段的節點。但他指現階段的資料遠不足以判斷原因，並認為東航曾擁有幾乎完美的飛行安全記錄，極佳的空管體系和極佳的飛機。

北京航空航太大學《航空知識》主編王亞男指，MU5735墜落速度之快超乎普通的故障模式，它應該是處於一種非常極端的糟糕的技術狀態，這狀態很有可能機師既失去了（飛機的）動力，也失去了控制，一般的技術故障不會造成這樣現象。他分析了幾種極端情況，比如飛機的主體結構在空中不完整，即通常所說的飛機空中解體了，或者飛機遭遇了嚴重的結冰，飛機的升力特性被破壞，會進入一個急速下降的狀態。但整體而言，他個人認為技術故障的可能性更大。

工程師：單純機件故障不會完全失控

不過亦有認為技術故障未必是主原，一名在國際知名航空工業企業服務的工程師指，單純的內部機械故障，亦或是液壓失效，是不會導致飛機完全失去控制，「所有飛機控制系統至少有兩套互為備份，波音737還有一套鋼索作為人力備份，因此除非出現維護的重大失誤，不太可能三套系統全部失效」。

而知名航空博主FATIII也指，假如下降率是真的，飛機更應該是處於俯衝的狀態。如兩個引擎失效，飛機的姿態不會俯衝，而是繼續向前滑翔，「就像汽車突然失去動力，車還是會繼續滑行」。同時，737-800在全球運營安全記錄良好，該系列飛機在中國國內也已經飛了很長時間，起碼超過20年。FATIII認為MU5735現有的飛行記錄主要來自第三方監測，有可能出錯，黑匣子才是最可靠的資訊來源，但不確定它受到的衝擊力有多大，仍需待官方讀取數據。

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責任編輯：陳建錫