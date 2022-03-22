美歐領袖本周緊急會面聚焦烏克蘭 拜登擬協調一致應對中國

美國總統拜登本周將前往歐洲出席一系列緊急峰會，將聚焦烏克蘭局勢。外電引述美國官員報道，拜登還計劃與歐洲領導人協調，若中國為俄羅斯侵烏提供物質支持，將一致對北京作出回應。

拜登周四（24日）將在比利時布魯塞爾出席北約（NATO）特別峰會，並參加七國集團（G7）會議和歐洲理事會峰會。

美歐將在一系列會議上，討論向烏克蘭提供武器裝備和人道主義援助，以及烏克蘭難民危機問題。另據報，有關會議將敲定新一輪制裁俄羅斯措施。

對俄經濟制裁後 歐美關係更密切

路透引述拜登政府一名高級官員說：「在訪問布魯塞爾期間，拜登將與歐盟夥伴協調對普京無端和無理的烏克蘭戰爭做出的各方面應對，這包括如─中國向俄羅斯提供物質支持，我們與歐盟的共同關切。」

另一名美國高級官員說，在對俄羅斯實施的經濟制裁、出口管制和貿易措施方面的密切協調所取得的成功，令歐美關係更加密切。這些民主國家領袖，對中國在衝突中的潛在作用越來越關切。

報道指出，歐洲國家和美國幾星期以來，一直試圖說服中國官員不要支持普京對烏克蘭的入侵，並推動普京實現停火。而中國與G7國家經濟關係密切，中國約三分之一的出口品由這些國家購買，或能為要求中俄保持距離提供籌碼。

中方：不向任何一方提供武器彈藥

中國駐美大使秦剛周日（20日）接受美媒採訪時稱，上周五國家主席習近平同拜登視像通話，通話是坦誠、深入、建設性的。他指習近平非常清楚表明中方立場，就是中方主張和平，反對戰爭。中國是愛好和平的國家。烏克蘭局勢發展到今天的地步，是中方不願看到的。中方呼籲儘早停火止戰，正在勸和促談，並提供人道主義援助。

他又說，中方給烏克蘭人民送去食品、藥品、睡袋和嬰兒奶粉，而不是向任何一方提供武器彈藥；中方反對戰爭，將盡一切努力推動局勢降溫。又指中方一直在勸和促談、呼籲停火止戰，也將繼續這麼做。強調一味譴責無濟於事，需要的是智慧、勇氣和有效外交。

【烏克蘭局勢】秦剛：中方反對戰爭 不向任何一方提供武器彈藥

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責任編輯：林佩怡

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