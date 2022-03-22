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【東航墜機】同機6人共赴廣州參加葬禮 另1親友改簽已提前抵穗

社會熱點 11:52 2022/03/22

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東航波音737客機昨日（21日）在從昆明飛往廣州的途中墜毀，機場人員共132人。機上有6位朋友原是共赴廣州參加親人的葬禮，另有一人改簽後提前抵穗。

據極目新聞，陳女士（化名）的姐姐和閨蜜都在那架飛機上。昨日她的姐姐和閨蜜還和其他4位親友一起登上了從昆明飛往廣州的MU5735航班，去參加一位周三（23日）老家親人的下葬儀式。

陳女士說她是臨滄人，但是現在人在緬甸，還暫時無法前往失事地點。「我在緬甸的家人昨晚陪我熬了一夜。」陳女士說，他們一起從路口到家門口點燃了兩排蠟燭為親友祈福。她已經接到了警方的相關通知，去做鑑定。

另據界面新聞，這6位乘客中，一位是10多歲的少年，4位是40多歲的女性，另一位是30多歲的男性。其中5人是雲南省臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣人，一位女性是貴州人。

報道引述一位在雲南邊境做生意的家屬稱，原本共有7位朋友相約一起搭乘東航MU5735，從昆明飛往廣州參加追悼會，其中一人改簽後提前抵達廣州，其餘6位朋友登上MU5735次航班，目前全部處於失聯狀態。

提前抵穗的這位乘客悲痛表示，航班上都是親友，其中一位是她的妹妹。「我現在正在廣州等待航空公司的消息。」

【東航墜機】墜毀地附近村民：飛機殘骸到處都是 掛滿樹枝 

【東航墜機】劉鶴及王勇夜赴廣西指導救援 波音：為協助調查做好準備

 

責任編輯：袁瑋婧

 

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