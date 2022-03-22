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【東航墜機】事故核心區發現錢包等隨身物品 尚未尋獲失聯人員（有片）

社會熱點 13:28 2022/03/22

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東航MU5735客機昨日（21日）墜毀，目前搜救工作仍在進行中。

據央視新聞報導，墜機區域三面環山、山路陡峭，救援人員手腳並用攀爬搜救。在墜機搜救核心區域，救援人員發現了飛機殘骸及失聯人員的錢包、身份證、銀行卡等隨身物品，尚未發現失聯人員。

九派新聞報道，現場隨身物品中還有一張字條上寫著「平安扣 歲歲平安」。

中國青年報引述救援人員表示，因為飛機幾乎是垂直撞向地面，現場撞擊範圍較小。飛機墜毀的山林處，距離蒼碩高速公路和莫埌村村民的房屋約一兩公里。

【東航墜機】cctv拍下事故瞬間 客機垂直掉落（有片）

東航載132人客機在廣西墜毀 習近平指示全力搜救（有片）

一名現場搜救人員稱，截至昨日24時，發現了失事飛機的部分殘骸碎片，以及散落的、燒壞的身份證件和錢包等物品，尚未發現倖存者，飛機的黑匣子也尚未找到。

多位救援人員介紹，這是他們第一次參加這種空難救援，以往也參與過一些自然災害或突發事件的救援處置，但大都是常規性、有預案的，不像這次是很罕見的事件。救援目標主要是尋找倖存者和保護現場。救援正在進行之中。

人民日報早上8時報道，今天上午藤縣降溫降雨，或影響現場救援工作。目前冷空氣前鋒仍在柳州南部到賀州北部一帶，預計將於今日上午開始影響藤縣埌南鎮莫埌村，當地將有一次降溫降雨天氣過程。相關部門需注意上午開始的降溫降雨對救援工作不利影響。

【東航墜機】同機6人共赴廣州參加葬禮 另1親友改簽已提前抵穗

【東航墜機】墜毀地附近村民：飛機殘骸到處都是 掛滿樹枝 

責任編輯：袁瑋婧

 

 

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